اقتصاد دریامحور، کلید اشتغال پایدار در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعلی کیانمهر در دیدار با مدیرکل شیلات گلستان و معاونان این اداره، با قدردانی از اقدامات انجامشده در حوزه شیلات استان اظهار کرد: فعالیتهای سالهای اخیر در این بخش نشاندهنده همافزایی مناسب میان بخش دولتی و خصوصی است و شیلات گلستان امروز به مجموعهای فعال و اثرگذار در عرصه تولید تبدیل شده است.
وی با اشاره به سیاستهای کلان کشور در حوزه توسعه اقتصاد دریامحور افزود: این بخش یکی از مهمترین ظرفیتهای کمتر بهرهبرداریشده در کشور و بهویژه استان گلستان است که میتواند با برنامهریزی هدفمند، نقش مهمی در ایجاد ثروت و اشتغال پایدار ایفا کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان در ادامه با اشاره به موقعیت راهبردی استان گفت: دسترسی گلستان به بازارهای کشورهای آسیای میانه و منطقه اوراسیا، در کنار ظرفیتهای بندری و مرزی، بستر مناسبی برای توسعه تجارت و جذب سرمایهگذاری فراهم کرده است.
کیانمهر همچنین به ظرفیتهای قابل توجه استان در حوزه آبزیپروری اشاره کرد و گفت: صنعت پرورش میگو و سایر محصولات شیلاتی از مزیتهای مهم اقتصادی استان به شمار میرود که توسعه فعالیتهای تجاری و صادراتی در این بخش باید با جدیت دنبال شود.
وی بر ضرورت تسهیل فرآیند عرضه و صادرات محصولات شیلاتی تأکید کرد و افزود: با همکاری دستگاههای مرتبط، باید زمینه تسریع در صادرات و دسترسی به بازارهای هدف فراهم شود تا ارزش افزوده این بخش به شکل مطلوبتری محقق شود.
