وی عنوان کرد: به طور میدانی از دو مزرعه در منطقه «رفتخان» و یک مزرعه در منطقه «پیرشمس‌الدین» بازدید به عمل آمد. در این بازدیدها، خسارت وارده به ساختارهای تولیدی این واحدها مورد ارزیابی قرار گرفت.

رئیس اداره شیلات چگنی، افزود: در جریان سیل اخیر، حدود چهارهزار قطعه بچه‌ماهی تلف شده است. همچنین به مزرعه پرورش ماهیان خاویاری متعلق به «خانم تاج بانو رحمتی» خسارت فیزیکی وارد شده که برآورد دقیق آن در دست بررسی است.

همت با اشاره به ابعاد اقتصادی این حادثه، تصریح کرد: مجموع تناژ تولیدی این سه مزرعه بالغ بر ۱۵۰ تن برآورد می‌شود و بیش از ۳۰ نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در این واحدها مشغول به کار هستند.

وی خواستار پیگیری سریع برای جبران خسارت وارده به تولیدکنندگان بخش شیلات از سوی نهادهای مربوطه شد.