۳ مجتمع پرورش ماهی در لرستان به بخش خصوصی واگذار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد انصاری امروز در نشست تخصصی با گروه مهندسی و کمیته فنی مطالعات شیلات لرستان با تأکید بر ضرورت مکان‌یابی دقیق و مطالعات جامع پیش از اجرای پروژه‌ها، اظهار داشت: برای احداث یک مجتمع مهندسی آبزی‌پروری، باید مطالعات دقیقی شامل موقعیت‌یابی منطقه، شرایط هیدرولوژی، هواشناسی، زمین‌شناسی و تهیه طرح و نقشه انجام شود. این مراحل فنی و تخصصی، پایه‌گذار موفقیت پروژه‌های آینده خواهد بود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان افزود: لرستان با دارابودن آب‌وهوای مناسب و دو هزار و ۴۵۰ کیلومتر طول رودخانه، یکی از مستعدترین استان‌های کشور برای توسعه صنعت آبزی‌پروری محسوب می‌شود.

معاون توسعه آبزی‌پروری شیلات لرستان به وضعیت کنونی مجتمع‌های پرورش ماهی در استان اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون پنج مجتمع در حال بهره‌برداری داریم، سه مجتمع به بخش خصوصی واگذار شده، دو مجتمع آماده واگذاری است، سه مجتمع نیز در حال ساخت قرار دارد. همچنین یک نقطه مطالعاتی در روستای «چم سنگر» در حوزه استحفاظی الیگودرز در دست مطالعه است.

انصاری، تأکید کرد: با بهره‌برداری و تولید کامل این مجتمع‌ها، شاهد انقلابی بزرگ در حوزه صنعت آبزی‌پروری استان لرستان خواهیم بود.