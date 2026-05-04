به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علیزاده روز دوشنبه اظهار کرد: در راستای توسعه آبزیپروری و حمایت از تولیدات آبزی این تعداد بچه ماهی از گونههای کپور، سفید، امور و کلهگاوی در سد ملاجیق شهرستان هشترود و در محدوده بخش نظرکهریزی رهاسازی شده است.
وی ادامه داد: اجرای این طرح با هزینه ای بالغ بر ۲/۵ میلیارد ریال صورت گرفته و هدفگذاری شده است تا با تحقق روند پرورش و افزایش توان زیستی ذخایر، تولید حدود ۸۰ تن ماهی برای منطقه رقم بخورد.
علیزاده با بیان اینکه ماهی به عنوان یک منبع پروتئینی ارزشمند، سهم مهمی در سبد غذایی خانوار دارد، یادآور شد: ترکیبات مغذی ماهی شامل پروتئین باکیفیت و نیز چربیهای مفید (بسته به گونه و شرایط زیستی) میتواند در بهبود کیفیت تغذیه نقش داشته باشد.
به گفته وی رهاسازی گونههای منتخب ماهی در سدها، کمک میکند تا چرخه طبیعی تکثیر و بهرهبرداری تقویت شود و ذخایر آبزیان در طول زمان کاهش نیابد.
علیزاده گفت: چنین اقدامهایی معمولاً با هدف افزایش زیستتوده، بهبود بازده زیستی اکوسیستمهای آبی و حرکت به سمت تولید پایدار طراحی می شوند.
نظر شما