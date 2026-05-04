محمدی: مردم غیور کرمانشاه راویان راستین عزت و ناموس ایران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمدی جانباز سرافراز و دلاور کرمانشاهی دوران جنگ رمضان، شامگاه دوشنبه در شصت و پنجمین اجتماع بزرگ و مردمی «نحن منتقمون» که با حضور پرشور اقشار مختلف در کلانشهر کرمانشاه برگزار شد، در جمع آحاد مردم حضور یافت و به ایراد سخنرانی پرداخت.
این جانباز سرافراز افزود: سلام و درود به رفقای شهیدم که در این مسیر جان خود را فدا کردند و سلام و درود بیپایان به شما مردم غیور، وطنپرست، وطندوست و پهلوانِ دیار کرمانشاه که همواره مایه افتخار بودهاید.
محمدی با تقدیر و تشکر صمیمانه از حضور پرشور مردم در این اجتماع شبانه، تصریح کرد: من از شما مردم عزیز قدردانی میکنم. شما مردم، روایتگر ناموس ایران هستید؛ شما روایتگر مکتب غیرت و ایستادگی این دیارید.
وی با اشاره به نامهای ماندگار و نمادهای مقاومت و مظلومیت، ادامه داد: شما مردم عزیز راویان راستین افتخاراتی همچون ماهان نصیری و شهید ملینا اسدی هستید و با حضور خود اجازه نمیدهید روایت این شهدا و قهرمانان به فراموشی سپرده شود.»
جانباز جنگ رمضان در پایان با اشاره به عظمت و اصالت اجتماعات مردمی در این استان، تأکید کرد: این حضور باشکوه شما، تنها یک تجمع ساده و حرکت کردن به دنبال چند ماشین نیست؛ بلکه نشاندهنده عظمت کرمانشاه است؛ چرا که کرمانشاه، تجلیگاه یک ملت پهلوانپرور است که در هر شرایطی پای کار وطن میایستد.
