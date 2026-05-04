  استانها
  2. کرمانشاه
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۵۸

محمدی: مردم غیور کرمانشاه راویان راستین عزت و ناموس ایران هستند

کرمانشاه- جانباز سرافراز جنگ رمضان با تقدیر از حضور حماسی مردم در اجتماع نحن منتقمون گفت: مردم وطن‌دوست و پهلوان‌پرور کرمانشاه همواره روایتگر ناموس و افتخارات ایرانند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمدی جانباز سرافراز و دلاور کرمانشاهی دوران جنگ رمضان، شامگاه دوشنبه در شصت و پنجمین اجتماع بزرگ و مردمی «نحن منتقمون» که با حضور پرشور اقشار مختلف در کلان‌شهر کرمانشاه برگزار شد، در جمع آحاد مردم حضور یافت و به ایراد سخنرانی پرداخت.

این جانباز سرافراز افزود: سلام و درود به رفقای شهیدم که در این مسیر جان خود را فدا کردند و سلام و درود بی‌پایان به شما مردم غیور، وطن‌پرست، وطن‌دوست و پهلوانِ دیار کرمانشاه که همواره مایه افتخار بوده‌اید.

محمدی با تقدیر و تشکر صمیمانه از حضور پرشور مردم در این اجتماع شبانه، تصریح کرد: من از شما مردم عزیز قدردانی می‌کنم. شما مردم، روایتگر ناموس ایران هستید؛ شما روایتگر مکتب غیرت و ایستادگی این دیارید.

وی با اشاره به نام‌های ماندگار و نمادهای مقاومت و مظلومیت، ادامه داد: شما مردم عزیز راویان راستین افتخاراتی همچون ماهان نصیری و شهید ملینا اسدی هستید و با حضور خود اجازه نمی‌دهید روایت این شهدا و قهرمانان به فراموشی سپرده شود.»

جانباز جنگ رمضان در پایان با اشاره به عظمت و اصالت اجتماعات مردمی در این استان، تأکید کرد: این حضور باشکوه شما، تنها یک تجمع ساده و حرکت کردن به دنبال چند ماشین نیست؛ بلکه نشان‌دهنده عظمت کرمانشاه است؛ چرا که کرمانشاه، تجلی‌گاه یک ملت پهلوان‌پرور است که در هر شرایطی پای کار وطن می‌ایستد.

کد مطلب 6820311

