جلالی: پویش اهتزاز پرچم در کرمانشاه تا سه شنبه تمدید شد

پوریا جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت روزهای پرعظمت پیش‌رو و با درود به روح مطهر شهدای گران‌قدر اظهار کرد: امروز در سومین روز از برگزاری مراسم حماسی و نمادین اهتزاز و نگهداشت پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در میدان آیت‌الله کاشانی کلان‌شهر کرمانشاه هستیم؛ رویدادی که به همت خادمان مردم در سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری برپا شده و به تجلی‌گاه شور ملی و مذهبی مرزنشینان دیار پهلوانان تبدیل شده است.

وی با تمجید از حضور همه‌جانبه و آگاهانه شهروندان در این پویش معنوی افزود: این برنامه باشکوه با حضور افتخاری و ثبت‌نام گسترده آحاد مردم کرمانشاه از تمامی قشرها، گروه‌ها و صنوف از جمله بانوان خانه‌دار، بازاریان، دانشجویان، پزشکان، کارگران زحمت‌کش و دانش‌آموزان در حال اجرا است و شرکت‌کنندگان در شیفت‌های منظم نیم‌ساعته و به صورت شبانه‌روزی، پاسداری از نماد عزت و اقتدار میهن را عهده‌دار شده‌اند.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه از یک خبر خوش برای شهروندان رونمایی کرد و گفت: با توجه به استقبال فوق‌العاده، کم‌نظیر و مطالبات مکرر و متعدد مردم شریف کرمانشاه که به صورت افتخاری در این پویش مبارک نام‌نویسی کرده بودند، با موافقت و دستور شهردار محترم کرمانشاه، این برنامه تا روز سه‌شنبه تمدید شد تا فرصت بیشتری برای حضور مشتاقان فراهم شود.

جلالی با عذرخواهی از داوطلبانی که به دلیل محدودیت‌های زمانی امکان حضورشان مهیا نشد، تصریح کرد: خیل عظیمی از همشهریان عزیز در این طرح ثبت‌نام کردند که متاسفانه به دلیل ضیق وقت و فشردگی شیفت‌های شبانه‌روزی، توفیق میزبانی از تک‌تک این بزرگواران را نداشتیم که صمیمانه از آن‌ها طلب حلالیت و دعای خیر داریم و امیدواریم این همدلی، زمینه‌ساز پیروزی‌های بزرگ‌تر برای ایران عزیز باشد.

وی در پایان با قدردانی از همراهی و هم‌افزایی همه‌جانبه ارکان حاکمیتی و اداری استان یادآور شد: از حمایت‌های بی‌دریغ و هدایت‌های نماینده محترم ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، استاندار محترم و همچنین فرماندهی مقتدر سپاه پاسداران که ما را در اجرای این برنامه‌ فاخر همراهی کردند، کمال تشکر را دارم.

رئیس سازمان فرهنگی شهرداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: همچنین از تلاش‌های شبانه‌روزی ادارات هم‌خانواده، مجموعه فداکار نیروی انتظامی، پلیس راهنمایی و رانندگی و تمامی دست‌اندرکارانی که بستر امن و شایسته‌ای را برای ابراز ارادت مردم به پرچم مقدس کشورمان فراهم ساختند، صمیمانه قدردانی و سپاسگزاری می‌کنم.