۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۴:۳۲

کشف قارچ ترافل قاچاق و دستگیری ۲ متهم در بندرگز

بندرگز-فرمانده انتظامی بندرگز از کشف قارچ ترافل قاچاق و دستگیری دو متهم در این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر روحی اظهار کرد: با اشراف اطلاعاتی وگشت زنی هدفمند ، ماموران انتظامی شهرستان بندرگز یک دستگاه خوردوری حامل قارچ ترافل قاچاق شناسایی کردند.

وی افزود: ماموران فرماندهی بخش نوکنده در این عملیات خودروی پراید را توقیف و در بازرسی از آن بیش ازهفت کیلو و ۹۰۰ گرم قارچ ترافل قاچاق کشف و دو نفر متهم را نیزدر این رابطه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی بندرگز با بیان اینکه برداشت قارچ ترافل سبب از بین رفتن بذرها و نهال های کوچک درختان می شود گفت: این کار باعث برهم خوردن نظم خاک جنگل و سست و فرسایشی شدن آن و در نهایت خشکی درختان می شود.

وی از شهروندان خواست:در صورت مشاهده فعالیت غیرقانونی قاچاقچیان مراتب را سریعا به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

