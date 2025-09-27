انجام ۳ ماموریت پلیسی در استان سمنان؛ ۵ متهم دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی غروب شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی استان سمنان با بیان اینکه طی روز جاری سه مأموریت ویژه پلیسی به انجام رسید، ابراز داشت: پنج متهم در این رابطه دستگیر شدند.

وی افزود: در بازرسی خودرو سواری توسط مأموران کلانتری ۱۱ شاهرود ۳۲ کیلوگرم قارچ ترافل به ارزش چهار میلیارد ریال کشف و یک نفر نیز در این رابطه دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه دو عامل ایجاد رعب و وحشت در محدوده مسکن مهر سمنان دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند، ابراز داشت: این افراد با سواری پراید مواد انفجاری در بطری نوشابه را به بیرون پرتاب و باعث صدای انفجار شدند.

حسینی از کشف ۵۰ دستگاه استخراج رمز ارز دیجیتال در دامغان خبر داد و تصریح کرد: چند نفر غیر مجاز اقدام به استفاده دستگاه رمز ارز دیجیتال در شهرک صنعتی و منزل مسکونی داخل شهر کرده بودند.

وی با بیان اینکه اکیپ‌های انتظامی به محل‌های مورد نظر اعزام شدند، افزود: ارزش این رمز ارزها ۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است.