به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست گزارش داد، کاخ سفید خود را برای شکست احتمالی جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره ای آتی کنگره در نوامبر آماده می کند.

در این گزارش به نقل از منابع رسانه ای آمده است، بخش مشاوره حقوقی کاخ سفید در حال برگزاری جلسات توجیهی برای مسئولان ذی ربط است تا به آنها در مورد نظارت بیشتر کنگره بر نتیجه پیروزی‌ احتمالی دموکرات‌ها در انتخابات راهنمایی دهد.

بر اساس این گزارش، این احساس در دولت آمریکا تقویت می شود که زمان آمادگی برای رویارویی با بدترین سناریوها فرا رسیده است.

قرار است انتخابات میان دوره ای کنگره در تاریخ ۳ نوامبر آتی برگزار و یک سوم اعضای سنا و مجلس نمایندگان آمریکا مشخص شود.