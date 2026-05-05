  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۷:۲۸

احتمال شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا

احتمال شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا

یک روزنامه آمریکایی به احتمال شکست جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره ای کنگره اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست گزارش داد، کاخ سفید خود را برای شکست احتمالی جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره ای آتی کنگره در نوامبر آماده می کند.

در این گزارش به نقل از منابع رسانه ای آمده است، بخش مشاوره حقوقی کاخ سفید در حال برگزاری جلسات توجیهی برای مسئولان ذی ربط است تا به آنها در مورد نظارت بیشتر کنگره بر نتیجه پیروزی‌ احتمالی دموکرات‌ها در انتخابات راهنمایی دهد.

بر اساس این گزارش، این احساس در دولت آمریکا تقویت می شود که زمان آمادگی برای رویارویی با بدترین سناریوها فرا رسیده است.

قرار است انتخابات میان دوره ای کنگره در تاریخ ۳ نوامبر آتی برگزار و یک سوم اعضای سنا و مجلس نمایندگان آمریکا مشخص شود.

کد مطلب 6820401

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها