آغاز روند ساخت ترمینال جدید خارجی فرودگاه بین المللی کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست مشترک استاندار کرمان با مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور برای احداث ترمینال خارجی فرودگاه کرمان و بهرهبرداری بهینه از فضاهای خالی فرودگاههای این استان تصمیم گیری شد.
در این نشست علاوه بر بررسی برنامههای کلان توسعهای در حوزه فرودگاهها و لزوم تقویت زیرساختهای هوایی استان کرمان، احداث ترمینال جدید خارجی فرودگاه کرمان به عنوان یکی از پروژههای اولویتدار در دستور کار قرار گرفت.
همچنین در این جلسه مقرر شد از فضاهای خالی فرودگاههای استان کرمان بهصورت بهینه استفاده شده و با جذب و مشارکت سرمایهگذاران بخش خصوصی، به ویژه صنایع مستقر در استان، روند توسعه و بهرهبرداری از این فضاها تسریع شود.
