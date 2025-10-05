  1. استانها
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۷

طرح بهسازی فرودگاه بم افتتاح شد/ درخواست پرواز مستقیم به مشهد مقدس

بم- طرح جامع بهسازی سطوح پروازی فرودگاه شهدای بم با سرمایه‌گذاری ۱۲۰۰ میلیارد تومانی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین بهره‌برداری رسمی از طرح‌های توسعه و بهسازی فرودگاه شهدای بم پیش از ظهر یکشنبه با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، معاون شرکت فرودگاه‌های کشور، استاندار کرمان، فرماندار و جمعی از مسئولان اجرایی و محلی شهرستان بم برگزار شد.

فرماندار شهرستان بم، در این مراسم با تقدیر از پیگیری‌های صورت گرفته توسط استاندار کرمان و وزارت راه و شهرسازی برای تسریع در روند تکمیل پروژه بهسازی فرودگاه بم، آن را رویدادی مهم برای مردم شرق استان کرمان دانست.

وحدت عیدی، افزود: برنامه مدبرانه استاندار تحت عنوان «کرمان بر فراز» توانست تا حد زیادی خلاء نبود فعالیت فرودگاه بم را در شرق استان کرمان پوشش دهد و ارتباطات هوایی منطقه را به شیوه‌های جایگزین حفظ شود.

وی با اشاره به بازگشت پروازها به چرخه عملیاتی، گفت: در حال حاضر پروازها در فرودگاه شهدای بم، پنج روز در هفته برقرار است و این آغاز خوبی محسوب می‌شود.

وی افزود: امید داریم با همت مسئولین ارشد، فرودگاه بم را به یکی از فعال‌ترین فرودگاه‌های استان کرمان پس از مرکز استان تبدیل کنیم.

فرماندار بم تصریح کرد:این هدف‌گذاری نشان‌دهنده پتانسیل بالای اقتصادی و گردشگری شهرستان بم پس از رفع محدودیت‌های زیرساختی است.

عیدی، افزود: افزایش فرکانس پروازی از ۵ روز به ۷ روز در هفته، نیازمند بررسی دقیق ظرفیت‌های عملیاتی و بازاریابی مناسب است.

درخواست امام جمعه برای پرواز مستقیم بم-مشهد

امام جمعه بم، نیز در این مراسم با ابراز خرسندی از افتتاح زیرساخت‌های مهم در این شهرستان گفت: خواسته اصلی مردم شریف بم، که موجب امتنان خاطر فراوان خواهد بود، برقراری سفر مستقیم و پرواز مستقیم از بم به آستان مقدس امام رضا (ع) است.

حجت‌الاسلام فرهاد دهقانی، افزود: اگر بتوانیم تنها هفته‌ای یک پرواز به مقصد مشهد مقدس راه‌اندازی کنیم، این یک لطف بزرگ و خدمتی ماندگار خواهد بود.

گفتنی است توسعه و بهسازی کامل باند پرواز فرودگاه بم و نصب و راه‌اندازی سامانه راداری TMA از جمله اقدامات بهسازی این فرودگاه بوده است که بیش از یک هزار و دویست میلیارد تومان برای اجرای آنها سرمایه گذاری شده است.

با افتتاح این طرح، فرودگاه بم پس از حدود پانزده ماه تعطیلی، مجدداً فعالیت‌های پروازی خود را از سر گرفت.

