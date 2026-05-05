۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۴۶

ملکی: ۳۵ کیلوگرم مواد مخدر در خراسان شمالی کشف شد

بجنورد- رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی گفت: در یک هفته گذشته، بیش از ۳۵ کیلوگرم مواد مخدر کشف و ۸ متهم دستگیر شدند.  

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ احمد ملکی گفت: طی روزهای اخیر چند عملیات هدفمند مبارزه با سوداگران مرگ در نقاط مختلف خراسان شمالی به اجرا درآمده است.

وی افزود: در یک هفته گذشته، با اجرای چند عملیات اطلاعات‌محور و میدانی، چند شبکه فعال در حوزه جابه‌جایی و توزیع مواد مخدر شناسایی و متوقف شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی گفت: در جریان این اقدامات بیش از ۳۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف، ۶ دستگاه خودرو توقیف و ۸ متهم دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ ملکی تأکید کرد: برخورد با سوداگران مرگ با قدرت ادامه دارد و پلیس اجازه نخواهد داد امنیت و آرامش مردم تحت تأثیر فعالیت این افراد قرار گیرد.

کد مطلب 6820460

