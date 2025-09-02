  1. استانها
کشف ۵۵ کیلوگرم مواد مخدر در خراسان شمالی

بجنورد- فرمانده پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی از کشف بیش از ۵۵ کیلوگرم مواد مخدر در سه عملیات جداگانه طی ۷۲ ساعت گذشته در شهرستان‌های بجنورد و اسفراین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس سرهنگ احمد ملکی گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی با اقدامات شبانه‌روزی خود موفق به کشف بیش از ۵۵ کیلوگرم مواد مخدر در سه عملیات مجزا شدند.

وی با بیان اینکه این عملیات‌ها طی ۷۲ ساعت گذشته در شهرستان‌های اسفراین و بجنورد به اجرا درآمده است، افزود: «یکی از این عملیات‌ها با همکاری پلیس اسفراین انجام شد.»

فرمانده پلیس مبارزه با موادمخدر خراسان شمالی با قدردانی از همکاری مردم در ارائه گزارش‌های مردمی تأکید کرد: پلیس در مقابله با سوداگران مرگ قاطع و بدون اغماض عمل خواهد کرد.

