شناسایی بیش از ۹ هزار تخلف پلاک خودرو در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: از اول فروردین ماه سال جاری تا کنون، بیش از ۹ هزار و ۴۰۰ فقره تخلف مرتبط با پلاک خودرو در پایتخت شناسایی و اعمال قانون شد؛ تخلفاتی که از نصب پلاک‌های متفرقه تا پوشاندن و مخدوش کردن پلاک را شامل می‌شود و برخی از آن‌ها علاوه بر جریمه نقدی، مجازات کیفری نیز در پی دارند.

به گفته سرهنگ کشیر، تخلفات پلاک در تهران طی این مدت به شرح زیر بوده است:

نصب پلاک متفرقه یا تغییر استاندارد پلاک

نداشتن پلاک جلو یا عقب و ناخوانا بودن آن

تغییر محل نصب پلاک وسیله نقلیه

عدم نصب پلاک با ابعاد بزرگ‌تر در عقب وسایل نقلیه باربری و مسافربری

پوشاندن، دستکاری یا مخدوش کردن پلاک خودرو

وی تأکید کرد: هرگونه دستکاری یا تغییر در ارقام و حروف پلاک، تخلف ساده محسوب نمی‌شود بلکه جرم است. بر اساس ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی، هر شخص در مشخصات پلاک وسیله نقلیه موتوری تغییر ایجاد کند، پلاک وسیله نقلیه دیگری را الصاق نماید یا از پلاک جعلی استفاده کند، به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ افزود: در صورت وقوع تخلف، جریمه اعمال می‌شود؛ اما در مواردی مانند تغییر یا مخدوش کردن پلاک، الصاق پلاک وسیله نقلیه دیگر یا استفاده از پلاک جعلی، علاوه بر توقیف خودرو، پرونده به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.

سرهنگ فیروز کشیر در پایان خاطر نشان کرد: پلاک خودرو، هویت وسیله نقلیه محسوب می‌شود و هرگونه تغییر، پوشاندن یا مخدوش کردن آن نه تنها تخلف، بلکه در مواردی جرم است. رانندگان باید بدانند که چنین اقداماتی می‌تواند منجر به توقیف خودرو و تشکیل پرونده قضایی شود. رعایت قوانین مربوط به پلاک، علاوه بر جلوگیری از جریمه و مجازات، به ارتقای نظم و امنیت ترافیکی در شهر کمک می‌کند. پلیس راهور تهران بزرگ از شهروندان می‌خواهد در صورت مشاهده تخلفات پلاک، موضوع را به سامانه‌های پلیس گزارش دهند تا با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.