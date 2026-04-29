  1. جامعه
  2. انتظامی
۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۷

واژگونی خودرو ۲۰۶ در خیابان فردوسی بدون مصدوم

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ از واژگونی خودروی ۲۰۶ در خیابان فردوسی خبر داد.

سرهنگ فیروز کشیر، معاون فرهنگی اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ، در گفتگو با خبرنگار مهر، از واژگونی یک دستگاه خودروی ۲۰۶ در خیابان فردوسی خبر داد و گفت: این خودرو در مسیر جنوب به شمال در حال حرکت بود که به دلیل بارندگی و لغزندگی معبر، راننده مرد حدودا ۲۶ ساله کنترل وسیله نقلیه را از دست داد.

وی افزود: خودرو پس از برخورد با رفیوژهای میانی خط ویژه، به پهلوی راست واژگون شد. خوشبختانه راننده و سرنشین خانم بلافاصله از خودرو خارج شده و هیچ آسیبی ندیدند و فقط خودرو دچار خسارت شد.

سرهنگ کشیر در پایان به رانندگان توصیه کرد: در شرایط بارانی، با توجه به لغزنده بودن معبر و اصطکاک کم لاستیک خودرو با سطح آسفالت، سرعت مطمئنه را رعایت کرده، فاصله طولی با خودروی جلویی را افزایش دهند و از هرگونه عجله و شتاب و ترمز ناگهانی پرهیز کنند.

کد مطلب 6814828

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها