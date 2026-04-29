واژگونی خودرو ۲۰۶ در خیابان فردوسی بدون مصدوم

سرهنگ فیروز کشیر، معاون فرهنگی اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ، در گفتگو با خبرنگار مهر، از واژگونی یک دستگاه خودروی ۲۰۶ در خیابان فردوسی خبر داد و گفت: این خودرو در مسیر جنوب به شمال در حال حرکت بود که به دلیل بارندگی و لغزندگی معبر، راننده مرد حدودا ۲۶ ساله کنترل وسیله نقلیه را از دست داد.

وی افزود: خودرو پس از برخورد با رفیوژهای میانی خط ویژه، به پهلوی راست واژگون شد. خوشبختانه راننده و سرنشین خانم بلافاصله از خودرو خارج شده و هیچ آسیبی ندیدند و فقط خودرو دچار خسارت شد.

سرهنگ کشیر در پایان به رانندگان توصیه کرد: در شرایط بارانی، با توجه به لغزنده بودن معبر و اصطکاک کم لاستیک خودرو با سطح آسفالت، سرعت مطمئنه را رعایت کرده، فاصله طولی با خودروی جلویی را افزایش دهند و از هرگونه عجله و شتاب و ترمز ناگهانی پرهیز کنند.