  1. استانها
  2. یزد
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۲

راه‌اندازی ۱۴ سامانه ثبت تخلف در محورهای مواصلاتی استان یزد

راه‌اندازی ۱۴ سامانه ثبت تخلف در محورهای مواصلاتی استان یزد

یزد - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد با تأکید بر لزوم ارتقای هوشمندسازی شبکه راه‌های استان یزد از راه‌اندازی ۱۴ سامانه ثبت تخلف، نظارت تصویری در محورهای مواصلاتی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رستگاری در ارائه گزارش عملکرد یک ساله از مرکز مدیریت راه های این استان از توسعه و تقویت سامانه‌های هوشمند نظارت و کنترل تردد در محورهای مواصلاتی استان خبر داد و گفت: در همین راستا قرارداد مربوط به ۴۱ سامانه ثبت تخلف عبور و مرور منعقد شده است.

وی افزود: همچنین مکان‌یابی برای اخذ مجوز نصب ۲۲ سامانه نظارت تصویری و ۲۱ سامانه جدید ثبت تخلف در محورهای مختلف استان انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد، با اشاره به به‌روزرسانی تجهیزات کنترلی جاده‌ها افزود: فرایند ارتقای سامانه توزین در حال حرکت در محور یزد - مهریز نیز در حال انجام است که نقش مهمی در کنترل اضافه‌بار ناوگان باری و حفاظت از زیرساخت‌های جاده‌ای دارد.

رستگاری ادامه داد: در همین راستا سه سامانه دوبل ثبت تخلف در محور یزد خضرآباد، چهار سامانه تک در محور ابرکوه مهردشت و یک سامانه در محور ساغند خرانق راه‌اندازی و به بهره‌برداری رسیده است.

وی همچنین از خرید، نصب و راه‌اندازی تردد شمار در محور ابرکوه _ مهردشت خبر داد.

وی گفت: در راستای تقویت زیرساخت‌های نظارتی، ۶ سامانه جدید نظارت تصویری در محورهای مواصلاتی استان خریداری، نصب و راه‌اندازی شده و همچنین ۱۴ دستگاه رک به همراه UPS برای افزایش پایداری و عملکرد بهتر سامانه‌های نظارت تصویری موجود در استان تهیه و نصب شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد در پایان تأکید کرد: توسعه سامانه‌های هوشمند جاده‌ای نقش مهمی در افزایش ایمنی تردد، کاهش تخلفات رانندگی و مدیریت بهتر ترافیک در محورهای مواصلاتی استان دارد که این اقدامات با جدیت پیگیری می‌شود.

کد مطلب 6820651

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها