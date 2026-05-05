به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رستگاری در ارائه گزارش عملکرد یک ساله از مرکز مدیریت راه های این استان از توسعه و تقویت سامانههای هوشمند نظارت و کنترل تردد در محورهای مواصلاتی استان خبر داد و گفت: در همین راستا قرارداد مربوط به ۴۱ سامانه ثبت تخلف عبور و مرور منعقد شده است.
وی افزود: همچنین مکانیابی برای اخذ مجوز نصب ۲۲ سامانه نظارت تصویری و ۲۱ سامانه جدید ثبت تخلف در محورهای مختلف استان انجام شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان یزد، با اشاره به بهروزرسانی تجهیزات کنترلی جادهها افزود: فرایند ارتقای سامانه توزین در حال حرکت در محور یزد - مهریز نیز در حال انجام است که نقش مهمی در کنترل اضافهبار ناوگان باری و حفاظت از زیرساختهای جادهای دارد.
رستگاری ادامه داد: در همین راستا سه سامانه دوبل ثبت تخلف در محور یزد خضرآباد، چهار سامانه تک در محور ابرکوه مهردشت و یک سامانه در محور ساغند خرانق راهاندازی و به بهرهبرداری رسیده است.
وی همچنین از خرید، نصب و راهاندازی تردد شمار در محور ابرکوه _ مهردشت خبر داد.
وی گفت: در راستای تقویت زیرساختهای نظارتی، ۶ سامانه جدید نظارت تصویری در محورهای مواصلاتی استان خریداری، نصب و راهاندازی شده و همچنین ۱۴ دستگاه رک به همراه UPS برای افزایش پایداری و عملکرد بهتر سامانههای نظارت تصویری موجود در استان تهیه و نصب شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان یزد در پایان تأکید کرد: توسعه سامانههای هوشمند جادهای نقش مهمی در افزایش ایمنی تردد، کاهش تخلفات رانندگی و مدیریت بهتر ترافیک در محورهای مواصلاتی استان دارد که این اقدامات با جدیت پیگیری میشود.
