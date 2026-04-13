همه چیز درباره توقیف خودروها؛ از تخلف تا ترخیص

به گزارش خبرنگار مهر، نداشتن مدارک قانونی از جمله بیمه‌نامه شخص ثالث، همراه نداشتن گواهینامه معتبر یا مدارک مالکیت، از مهم‌ترین دلایل توقیف وسایل نقلیه به شمار می‌رود. همچنین ارتکاب تخلفات رانندگی نظیر مخدوشی یا دستکاری پلاک، استفاده از پلاک غیرمجاز، تردد بدون پلاک یا با پلاک مخدوش، از دیگر مصادیق مهم توقیف است.

بر اساس اعلام پلیس راهور، برخی تخلفات حادثه‌ساز نیز به‌طور مستقیم منجر به توقیف خودرو یا موتورسیکلت می‌شود؛ از جمله سرعت و سبقت غیرمجاز، عبور از چراغ قرمز، حرکت در خلاف جهت، انجام حرکات نمایشی و خطرناک و ارتکاب هم‌زمان چند تخلف پرخطر. علاوه بر این، توقف در محل‌های ممنوعه که منجر به سد معبر یا ایجاد اخلال در تردد شود و انتقال وسیله نقلیه با جرثقیل نیز از دیگر دلایل توقیف محسوب می‌شود.

همچنین در مواردی مانند انباشت جرایم رانندگی و پرداخت نکردن خلافی، نداشتن معاینه فنی معتبر، یا وجود شکایات قضایی و دستور مراجع قانونی، وسیله نقلیه توقیف و به پارکینگ منتقل می‌شود.

سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: رانندگانی که وسیله نقلیه آن‌ها به دلایل مختلف توقیف شده است، دیگر نیازی به مراجعه به مراکز ستاد ترخیص پلیس ندارند و می‌توانند با در دست داشتن اصل مدارک شناسایی و مالکیت خودرو، به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه کرده و فرآیند ترخیص را پیگیری کنند.

وی افزود: در صورتی که به دلیل وجود شکایت یا سایر موانع قانونی، امکان ترخیص وسیله نقلیه در دفاتر پلیس +۱۰ فراهم نباشد، از سوی پلیس راهور پیامکی برای مالکان ارسال خواهد شد که در آن، مراحل بعدی ترخیص و نحوه مراجعه به مراکز ستاد ترخیص اطلاع‌رسانی می‌شود.

در ادامه، سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ نیز با اشاره به تسهیل روند ارائه خدمات به شهروندان اظهار کرد: از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، بیش از ۳۶۲۰ دستگاه خودرو و ۸۲۰ دستگاه موتورسیکلت توقیفی از پارکینگ‌ها ترخیص شده‌اند که این امر حاصل افزایش ظرفیت پاسخ‌گویی و تسریع در فرآیندهای اداری است.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از توقیف‌ها ناشی از تخلفات قابل پیشگیری است، تصریح کرد: رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی نقش مهمی در کاهش توقیف وسایل نقلیه دارد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ خاطرنشان کرد: پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز، عدم تردد در خطوط ویژه، خودداری از حرکت در خلاف جهت و استفاده از کلاه ایمنی توسط موتورسواران از جمله مواردی است که می‌تواند از توقیف وسایل نقلیه جلوگیری کند.

وی تأکید کرد: هدف پلیس از اجرای این طرح‌ها، ارتقای ایمنی، کاهش تخلفات و ایجاد نظم در معابر شهری است.