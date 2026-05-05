برگزاری یک مسابقه عکاسی با موضوع «روایت جنگ رمضان»

به گزارش خبرگزاری مهر ، امیرعباس صادقی مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۱ تهران از برگزاری مسابقه عکاسی «روایت جنگ رمضان» با هدف ثبت جلوه‌های همدلی، مسئولیت اجتماعی و روایت انسانی از پیامدهای جنگ خبر داد.

وی گفت: مسابقه عکاسی «روایت جنگ رمضان» با هدف بازنمایی جلوه‌های همدلی مردم، گروه‌های جهادی و دستگاه‌های امدادی در مواجهه با آثار و پیامدهای جنگ برگزار می‌شود. این مسابقه در ۷ محور شامل امدادرسانی، نیروهای مسلح، سازمان‌ها و گروه‌های جهادی، رسانه‌ها، احساسات و عواطف، کودک و خانواده و امید به زندگی طراحی و اجرا خواهد شد.

به گفته صادقی، دبیری این جشنواره بر عهده علی جورابچی است و هیأت داوران متشکل از حمید فروتن، نقی خوش‌خلق، سید شهاب‌الدین واجدی، حامد جعفرنژاد و عبدالوحید مینا آثار را داوری خواهند کرد. همچنین علیرضا رحیم بصیری به‌عنوان مسئول رسانه‌ای مسابقه معرفی شده است.

وی بیان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را از ۲۲ اردیبهشت تا ۲۰ خرداد از طریق پیام‌رسان «بله» به دبیرخانه ارسال کنند. داوری آثار نیز در بازه ۲۲ تا ۲۶ خرداد انجام می‌شود و زمان برگزاری اختتامیه متعاقبا اعلام خواهد شد. این در حالی است که به نفرات اول تا سوم به ترتیب ۲۰۰، ۱۵۰ و ۱۰۰ میلیون ریال به همراه تندیس و دیپلم افتخار اهدا می‌شود. همچنین ۳۰ اثر برتر برای نمایشگاه انتخاب شده و به هر اثر ۱۰ میلیون ریال حق‌التألیف تعلق می‌گیرد. آثار منتخب با رضایت صاحبان به فروش رسیده و عواید آن صرف حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ خواهد شد.

صادقی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که این رویداد با مشارکت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهرانشهرداری منطقه ۱۲، آژانس عکس شهرداری تهران و دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا (دافوس) و چند رسانه دیگر برگزار می‌شود، تأکید کرد: این مسابقه به‌صورت تک‌عکس میزبان شرکت کنندگان است و هر عکاس می‌تواند حداکثر ۱۰ اثر در قالب JPG ارسال کند. شرکت در این رویداد برای عموم عکاسان ایرانی آزاد و رایگان است.