۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۰۳

۷۵ درصد معابر شهری شاهرود آسفالت شد؛ تخصیص یک‌هزار تن قیر

شاهرود- مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان از آسفالت ۷۵درصد از معابر شهری شاهرود خبر داد و گفت: با تخصیص یک هزار و ۵۰ تن قیر رایگان برای بازآفرینی بافت فرسوده، عملیات آسفالت‌ریزی انجام شد.

امیر عمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تامین و اجرای آسفالت در محدوده هدف بازآفرینی شهری شاهرود با همکاری شهرداری این شهر خبر داد و بیان کرد: بر اساس تفاهم نامه یک هزار و ۵۰ تن قیر رایگان از سوی اداره کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان در اختیار شهرداری شاهرود قرار گرفته است.

وی با تاکید به اینکه این میزان قیر رایگان به شهرداری داده شده است، ادامه داد: این اقدام منتهی به آسفالت بیش از ۱۵۰ هزار متر مربع معابر مناطق شهری شاهرود شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با اشاره به اینکه ۷۵ درصد معابر شهری شاهرود تا پایان سال گذشته آسفالت شدند، تصریح کرد: رویکرد این اقدام در تسهیل تردد شهروندان و ارتقا ایمنی عنوان شده است.

عمیدی اظهار داشت: برنامه ریزی لازم برای تداوم عملیات آسفالت ریزی تا تکمیل پوشش تمامی معابر مضمحل، خاکی و دارای آسیب زیرساختی تا پایان سال جاری در دستور کار این اداره قرار دارد.

وی اضافه کرد: روند آسفالت معابر تا رسیدن به وضعیت مطلوب شهری در شهر شاهرود با همکاری شهرداری همچنان ادامه دار است.

