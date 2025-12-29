  1. استانها
آغاز تحول در معابر فرسوده مجن؛ ۴ هزار متر مربع محلات آسفالت شد

شاهرود- رئیس بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان از آغاز تحول در معابر فرسوده شهر مجن خبر داد و گفت: چهار هزار متر مربع محلات این شهر آسفالت شده است.

محمد مهدی سلمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز تحول در معابر فرسوده شهر مجن شاهرود خبر داد و اظهار داشت: رویکرد این طرح ارتقا زیرساخت‌های شهری و افزایش رفاه عمومی شهروندان است.

وی با تاکید بر اینکه این اقدام با همراهی شهرداری مجن انجام گرفته است، افزود: در ستاد بازآفرینی شهری بهبود کیفیت زندگی شهروندان پیگیری می‌شود.

رئیس بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان از تخصیص ۲۴ تن قیر رایگان به شهرداری مجن برای تسهیل کار خبر داد و اظهار داشت: هم اکنون عملیات زیر سازی و روکش آسفالت در محلات هدف شهر مجن در حال اجرا است.

سلمانی از اجرای چهار هزار متر مربع آسفالت در سطح محلات هدف شهر مجن خبر داد و تصریح کرد: تا پایان سال جاری آسفالت معابر فرسوده و خاکی شهر مجن ادامه دار خواهد بود.

وی افزود: با حذف معابر خاکی زیبا سازی شهری ارتقا یافته و باعث تسهیل تردد مردم می‌شود لذا این برنامه‌های امید آفرینی به طور جد در دستور کار است.

