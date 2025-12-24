۹۰ درصد معابر بیارجمند آسفالت شد

محمد مهدی سلمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای عملیات زیرسازی و روکش آسفالت در محلات هدف بازآفرینی شهری بیارجمند خبر داد و اظهار داشت: هدف از این اقدام ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است.

وی به تخصیص ۶۰ تن قیر رایگان طی سال جاری به شهرداری بیارجمند اشاره کرد و اظهار داشت: این اقدام با نیت حذف معابر خاکی و بهسازی بافت‌های فرسوده شهری انجام گرفته است.

رئیس بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان از اجرای ۱۰ هزار متر مربع آسفالت در سطح معابر بیارجمند خبر داد و گفت: تکمیل کامل زیرسازی و آسفالت در تمامی محلات هدف بازآفرینی شهری همچنان ادامه دار است.

سلمانی با تاکید بر اینکه تاکنون بیش از ۹۰ درصد معابر مضمحل و خاکی شهر بیارجمند آسفالت شدند، تصریح کرد: این روند تا پایان آسفالت همه معابر فرسوده و خاکی ادامه خواهد داشت.

وی افزود: رویکرد این اقدامات در نهایت بهسازی کامل بافت فرسوده شهری و تأمین محیطی ایمن، زیبا و مطلوب برای ساکنان محلات هدف است.