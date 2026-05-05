سریال پرمخاطب نتفلیکس به پایان راه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «مأمور شب» با فصل چهارم در نتفلیکس به پایان خواهد رسید. این استریمر با انتشار خبر تولید فصل چهارم این سریال در لسآنجلس، دیروز اعلام کرد که این فصل، فصل آخر سریال خواهد بود.
شان رایان خالق سریال گفت: از همان زمان که «مأمور شب» با فصل اول به موفقیت دست یافت، وسواس داشتم که در نهایت یک پایان مناسب و هیجانانگیز برای سریال و سفر پیتر ساترلند ارائه دهم.
وی با تشکر از نتفلیکس و سونی پیکچرز تلویژن برای ممکن کردن ساخته شدن این سریال و فراهم کردن فضایی برای ارائه یک فصل پایانی قطعی برای طرفداران جهانی آن گفت: سخت تلاش میکنیم تا داستان خود را تکمیل کنیم و فصل پایانی را به گونهای بسازیم که طرفدارانمان هرگز فراموش نکنند.
در این سریال گابریل باسو در نقش ساترلند، نقش اصلی را بر عهده دارد و تیتوس ولیور، تروانته رودز، لی جون لی و الیزابت لیل در فصل چهارم به این سریال میپیوندند. جزئیات دقیق طرح داستان فصل چهارم مخفی نگه داشته شده است.
خلاصه فصل سوم چنین بود: «پیتر ساترلند مأمور شب، برای ردیابی یک مأمور جوان خزانهداری که پس از کشتن رئیسش با اطلاعات حساس دولتی به استانبول گریخته، فراخوانده میشود. این آغاز سلسلهای از رویدادها است که در آن پیتر در حالی که از آدمکشهای مزدور فرار میکند، یک شبکه پول سیاه را بررسی میکند و در عین حال با یک روزنامهنگار بیرحم درگیر میشود. در نهایت آنها با همکاری هم، اسرار مدفون و کینههای قدیمی را که تهدیدی برای به زانو درآوردن دولت است، کشف میکنند و در این فرآیند هر دوی آنها کشته میشوند.»
«مامور شب» از همان ابتدا محبوبیت فوقالعادهای به دست آورد و فصل اول این سریال به مدت ۱۷ هفته در سال ۲۰۲۳ در جدول ۱۰ سریال برتر انگلیسی زبان نتفلیکس قرار گرفت. طبق گزارشها فصل اول پربینندهترین سریال این پلتفرم در نیمه اول سال ۲۰۲۳ بود و فصل دوم در نیمه اول سال ۲۰۲۵ در رتبه نهم قرار گرفت. با این حال تعداد بینندگان کاهش یافت و فصل سوم تنها ۴ هفته در اوایل امسال وارد فهرست ۱۰ سریال برتر این استریمر شد.
