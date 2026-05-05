به گزارش خبرگزاری مهر، نقطه عطف این اثر، غلبه وجه روایی چندلایه و مبتنی بر کشف ناشناخته‌های غریب و تودرتوی اثر بر شخصیت پردازی و اندیشه‌پردازی نهان شده آن است. یک لایه آن، که در زمان معاصر می‌گذرد، داستان نوا معشوق راوی و خانواده‌اش و ماجراهای راوی با پدر بزرگش است و لایه دیگر، روایت سرگذشت شهموز، جد راوی، است که راوی در کتابی به آن برمی‌خورد.

و اما لایه برجسته اثر، سرگذشت شخصیت محوری رمان کرّال است که حاکمی خودکامه و بی‌هویت که بر جزیره‌ای به نام «سین ی» حکمرانی می‌کند. این چندلایگی ظریف و سیّال، با وجود پرداخت روان و ساده نویسنده، در کنار ساختار معمایی اثر، که رخدادهای داستان در ساختاری پازل‌گونه کنار هم چیده شده‌اند و در پایان در ذهن خواننده ترسیم می‌شوند، دقت‌نظر و باریک‌بینی خواننده را می‌طلبد.

خواننده در جاهایی از این اثر با با رخدادها، مکان‌ها و موجودهای عجیب و غریبی روبه رو می‌شود که ظرفیت خاصی در رمان برای تبدیل شدن به اثری سینمایی و تئاتری ایجاد کرده است. وقتی این وجه افسانه‌ای در کنار واقعیت زندگی راوی و ماجرای کرّال قرار می‌گیرد، رویدادها در برخی بزنگاه‌ها رنگی جادویی به خود گرفته و از این رو، اثر به نوعی وجهی رئالیسم ‌جادویانه هم پیدا کرده، اما الهام نویسنده از عرفان و تصوف جغرافیایش کردستان، اثر را از از این لحاظ از سایر آثار این ژانر متمایز کرده است.

رمان‌های تنها «روز سرد»، «ماجراهای سلمان فارسی» و «هزارتوی خاطرات فرضی» از دیگر رمان‌های این نویسنده هستند. این نویسنده و مترجم، رمان‌های «رختخوابی از خون» و «رازهایی از میانه رودی» را نیز به کردی ترجمه کرده و در زمینه گفتگو و مقاله نیز آثاری با عناوین وهم و هویت و همیشه جلاد و هر دم قربانی را نیز منتشر کرده است.