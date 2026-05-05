به گزارش خبرگزاری مهر، رسول رستمی در نشست سیاستگذاری نمایشگاهها اظهار کرد: با وجود انجام مقدمات لازم برای برگزاری نمایشگاههای بهاره در سطح استان، بهدلیل تهاجم دشمن آمریکایی- صهیونی، این نمایشگاهها در زمان مقرر برگزار نشد.
وی افزود: با توجه به اهمیت حمایت از مصرفکنندگان، بهویژه دهکهای پایین درآمدی، برنامهریزی برای برگزاری نمایشگاههای بهاره مجدداً در دستور کار قرار گرفته است.
رستمی با تشریح رویکردهای اصلی این نمایشگاهها تصریح کرد: تأمین و عرضه کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، بهویژه اقلام خوراکی و پروتئینی، در اولویت قرار دارد و بر این اساس، حداقل ۸۰ درصد ظرفیت نمایشگاهها به این دسته از کالاها اختصاص مییابد، همچنین کالاهای شوینده، سلولزی و سایر اقلام ضروری نیز در این نمایشگاهها عرضه خواهند شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر ادامه داد: برگزاری نمایشگاهها با حداقل هزینه و با مشارکت مجریان بخش خصوصی و اصناف برنامهریزی شده و تخفیفهای ویژهای از سوی اتحادیههای صنفی و انجمنهای پخش برای کالاهای عرضهشده در نظر گرفته میشود.
وی با اشاره به حمایت دستگاههای اجرایی گفت: ادارهکل امور مالیاتی همکاری لازم را در ارائه مشوقها و تخفیفهای مالیاتی خواهد داشت و مجموعه جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام نیز در تأمین و عرضه مناسب کالاهای اساسی و محصولات پروتئینی نقشآفرینی میکنند.
رستمی بر ضرورت نظارت دقیق بر روند برگزاری نمایشگاهها تأکید کرد و افزود: بهمنظور کنترل قیمتها، کیفیت کالاها و رعایت استانداردهای بهداشتی، کمیتهای ویژه با نظارت فرمانداریها تشکیل میشود و ناظران مقیم در محل نمایشگاهها حضور خواهند داشت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف نهایی از برگزاری این نمایشگاهها، ایجاد رضایتمندی عمومی و تسهیل دسترسی مردم به کالاهای اساسی با قیمت مناسب است.
