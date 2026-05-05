به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هندو، به گفته مقامات کاخ سفید و افراد آگاه از این امر، کاخ سفید مشغول مذاکره درباره یک دستور اجرایی است که به موجب آن کارگروهی از مدیران ارشد فناوری و مقامات دولتی برای بررسی رویه‌های احتمالی مدل‌های جدید هوش مصنوعی تشکیل می شود.

مقامات ارشد دولتی در جلساتی طی هفته گذشته با مدیران ارشد اجرایی شرکت های آنتروپیک، گوگل و اوپن ای آی درباره برخی برنامه ها به آنها اطلاع رسانی کرده است. این تغییر نشان دهنده چرخشی دراماتیک از موضع اولیه است.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خود را قهرمان بی قید و شرط حوزه هوش مصنوعی معرفی کرده بود که الزامات ارزیابی امنیتی مربوط به دوران ریاست جمهوری بایدن را لغو کرد و قوانین را تهدیدی برای قدرت رقابت آمریکا با چین دانست.

دولت بایدن در سال ۲۰۲۳ میلادی دستور اجرایی را صادر کرد که توسعه دهندگان هوش مصنوعی را ملزم به اشتراک گذاری نتایج تست ایمنی با دولت کرده بود و همچنین آژانس های فدرال ملزم به ایجاد استانداردهایی برای این فناوری شده بودند. اما ترامپ مدت کوتاهی پس از آغاز دوره ریاست جمهوری اش این قوانین را لغو کرد.

اما نگرانی های مردم درباره تاثیر هوش مصنوعی بر مشاغل، هزینه انرژی، تحصیلات و سلامت ذهنی درکنار نگرانی های حزبی در کنگره به نظر می رسد به چرخش سیاست دولت ترامپ منجر شده است. اما دلیل اولیه این اقدام ظهور مدل هوش مصنوعی قدرتمند «مایتوس» متعلق به شرکت آنتروپیک است.