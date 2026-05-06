به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، «مرکز استانداردها و نوآوری هوش مصنوعی» وزارت بازرگانی آمریکا(CAISI) مدل های جدیدی را که شرکت ها توسعه می دهند، ارزیابی می کند.

براساس گزارش نشریه وال استریت ژورنال، «کریس فال» مدیرCAISI در این باره می گوید: سنجش علمی مستقل و قدرتمند برای درک هوش مصنوعی پیشرو و تاثیرات آن بر امنیت ملی حیاتی است. این همکاری های گسترده صنعتی به ما کمک می کند فعالیت هایمان برای منافع عمومی را در عصری حیاتی گسترش دهیم.

طبق گزارش ها براساس معامله انجام شده سه شرکت مذکور مدل هایشان را با اقدامات امنیتی کمتر یا حتی بدون آنها در اختیارCAISI قرار می دهند تا قابلیت ها و ریسک های مرتبط با امنیت ملی آنها بررسی شود.

این توافق پس از آن انجام شد که دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از تصمیم خود برای قوانین هوش مصنوعی جدید خبر داد. براساس گزارش ها کاخ سفید در چهارم می ۲۰۲۶ میلادی مشغول بررسی ایجاد یک گروه جهت نظارت بر توسعه مدل های هوش مصنوعی آینده است.

این کمیته قدرت بررسی مدل های جدید پیش از عرضه عمومی آنها را خواهد داشت. در نگاه نخست به نظر می رسد این روش برخلاف رویکرد ترامپ که با قانونگذاری مخالف بود، است اما به نظر می رسد رئیس جمهور آمریکا از همان ابتدا به دنبال آن بود که صنعت هوش مصنوعی را براساس خواست خود شکل دهد.

به عنوان مثال می توان به رویدادهایی که از آغاز اختلافات پنتاگون با آنتروپیک رخ داد، نگاهی کرد. در ابتدا پس از آنکه شرکت هوش مصنوعی بر وضع اقدامات ایمنی طراحی شده جهت عدم استفاده از آن برای نظارت عمومی و به کارگیری در تسلیحات خودکار تاکید کرد، پنتاگون تصمیم گرفت برچسب ریسک برای زنجیره تامین ذخایر را بر این شرکت بزند. سپس ترامپ با امضای یک دستور اجرایی از طرح « اقدام هوش مصنوعی» خبر داد.

به بیان ساده تر ریشه این تنش ها به یک تصمیم سیاسی برمی گردد و اختلافات از جایی شروع شد که آنتروپیک حاضر نشد اجازه استفاده نظامی بدون محدودیت از فناوری اش را بدهد.