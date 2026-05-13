موضع دوگانه پنتاگون درباره استفاده از هوش مصنوعی آنتروپیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به گفته یک مقام ارشد فناوری وزارت دفاع آمریکا، هرچند پنتاگون سعی دارد به سرعت از آنتروپیک فاصله بگیرد اما از مدل امنیت سایبری «مایتوس» آن برای ردیابی و ترمیم ضعف های امنیتی در سراسر بخش های مختلف دولت آمریکا استفاده می کند.

مایتوس به عنوان بخشی از «پروژه گلس وینگ»، یک اقدام کنترل شده که تحت آن برخی سازمان های منتخب می توانند از نسخه منتشر نشده «کلاود مایتوس پرویو» برای مقاصد امنیت سایبری دفاعی استفاده کنند، به کار گرفته می شود.

به گفته شرکت آنتروپیک مایتوس می تواند شکاف های قدیمی در مرورگرهای وب، زیرساخت ها و نرم فزارها که چند دهه از عمر آنها می گذرد را ردیابی کند. به گفته «امیل مایکل» مدیر ارشد فناوری وزارت دفاع و معاون تحقیقات و مهندسی این وزارتخانه، پنتاگون برنامه خود برای حذف محصولات آنتروپیک از فعالیت هایش را در ماه های آینده ادامه می دهد. با این وجود او اعلام کرد موضوع مایتوس یک مسئله امنیت ملی است که در آن دولت شبکه های خود را بسیار محکم پشتیبانی کرده زیرا این مدل قابلیت هایی دارد که برای یافتن شکاف های امنیت سایبری و ترمیم آنها خاص است.

مایکل به حاضران در کنفرانسی در واشنگتن دی سی گفت هرچند این شکاف ها از قبل وجود داشتند اما ابزارهای هوش مصنوعی مانند مایتوس به معنای یافتن سریع تر و ترمیم آنها کمک می کنند، اما زودتر هم می توان از این شکاف ها سواستفاده کرد.