هندوستان درباره ریسک های هوش مصنوعی هشدار می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به گفته رئیس این نهاد ناظر، هیئت بورس و اوراق بهادار هند در مورد تهدیدات مرتبط با هوش مصنوعی با ذینفعان در تماس است.

به نوشته نشریه «مانی کنترل»، «تاهین کانتا پاندی»، رئیس SEBI در کنفرانس IMC Capital Markets به نیاز فزاینده هندوستان به نوآوری برای حل مشکلات واقعی، کاهش اختلالات، گسترش دسترسی، کاهش هزینه ها و پشتیبانی از تشکیل سرمایه اشاره کرد. اما هرچند نوآوری هایی مانند دیجیتال آنبوردینگ، تسویه سریع تر، پرداخت مستقیم، پلتفرم های اوراق قرضه آنلاین، REIT و غیره نشان می دهند محصولات و فرایندها چگونه می توانند بازارها را عمیق تر و دسترسی ها را گسترده کنند و مدیریت ریسک را بهبود بخشند اما نوآوری ریسک هایی نیز همراه دارد.

او در ادامه افزود: این امر اهمیت زیادی دارد زیرا نسل آینده مدل های هوش مصنوعی قدرتمندتر می شوند. هرچند این ابزارها می توانند به شناسایی سریع تر نقاط ضعف کمک کنند اما ممکن است از آنها برای سواستفاده از شکاف ها در سرعت و مقیاس بالا استفاده شود. در یک بازار اوراق بهادار بهم پیوسته، یک لینک ضعیف ممکن است ریسک های وسیع تری ایجاد کند. نهاد های تحت نظارت باید از طریق مقاومت سایبری، رصد مداوم و ترمیم سریع تر، جلوتر از چنین ریسک هایی فعالیت کنند.