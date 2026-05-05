حمله دشمن ۲ هزار ظرفیت خوابگاهی را از بین برد؛ احتمال محدودیت پذیرش

به گزارش خبرنگار مهر، صمد حاججباری، معاون دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی صبح امروز در نشست مطبوعاتی که در کنار خوابگاه های دانشجویی آسیب دیده برگزار شد، درباره آخرین وضعیت خوابگاههای این دانشگاه پس از حملات اخیر گفت: ساختمان اصلی دانشکدگان فنی و مهندسی عباسپور مورد حمله قرار گرفت و در این حملات، علاوه بر مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، خوابگاههای دانشجویی نیز آسیب دیدند و خسارات سنگینی به بار آمد.
وی ادامه داد: ۶ بلوک خوابگاهی از امکان اسکان خارج شده و حدود ۲ هزار ظرفیت خوابگاهی دانشجویان را از دست دادهایم. علیرغم تلاشهای دانشگاه، از ۱۵ فروردین در محل حضور داشتهایم و هماهنگی شده که از اموال دانشجویان مراقبت شود.
وی افزود: در روزهای اول، با حصاربندی محوطه و حضور جدی همکاران دانشگاهی، مراقبت از اموال دانشجویان انجام شد. از همان روز اول درِ بلوکها بسته شد تا کسی تردد نکند و اموال دانشجویان در معرض سرقت یا آسیب بیشتر قرار نگیرد و تحت حراست باشد.
وی از همه دستگاههای متولی و نهادهایی که امکان کمک دارند درخواست کمک کرد تا کنار دانشگاه قرار بگیرند.
معاون دانشجویی دانشگاه ادامه داد: ما برای شروع سال تحصیلی جدید با کمبود حدود ۲ هزار ظرفیت خوابگاهی مواجه هستیم. بازسازی و خرید امکانات زمانبر است و اینکه بتوانیم همه این خسارات را تا آغاز سال تحصیلی جبران کنیم کار بسیار سنگینی است. نهادهایی که امکان مساعدت دارند، بهویژه نهادهایی که ساختمان در اختیار دارند، اگر بتوانند این فضاها را برای اسکان دانشجویان در اختیار دانشگاه قرار دهند، کمک بزرگی خواهد بود. ما واقعاً دست همکاری دستگاهها و نهادهای مختلف را میفشاریم تا در بازسازی خوابگاهها و تأمین فضاهای اسکان، یاریگر دانشگاه باشند.
وی ادامه داد: جا دارد از خیرین، دستگاههای مختلف و همچنین فارغالتحصیلان دانشگاه که اعلام آمادگی برای کمک کردهاند، صمیمانه تشکر کنم.
حاج جباری افزود: برنامهریزی شده است که اگر دانشجویی وسیله مهم و ضروری مانند مدارک شناسایی (مثل شناسنامه و…) در خوابگاه دارد و به آن نیاز دارد، بتواند با برنامه مشخص آن را دریافت کند؛ هرچند قبلاً اعلام کرده بودیم وسایل ضروری خود را همراه ببرند. برای اسکان دانشجویان بینالملل نیز برنامهریزیهایی لازم انجام شده است.
وی افزود: متأسفانه در این حوادث، تعدادی شهید هم تقدیم شده است؛ از جمله چند دانشجو، تعدادی فارغالتحصیل و یکی از خانوادههای همکاران دانشگاه که چهار شهید دادند. در مجموع ۱۲ نفر به شهادت رسیدند.
معاون دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: کار تعمیرات شروع شده و لوازم دانشجویان در حال جمعآوری و ساماندهی است. برای حفظ امنیت دانشجویان، در زمینه ورود به خوابگاهها و انتقال وسایل عجله نکردیم و فرایندی پیشبینی شده تا دانشجویان بتوانند بهصورت کنترلشده وسایل خود را منتقل کنند.
وی در پاسخ به سوال مهر در خصوص میزان خسارات افزود: بیش از ۵۵ هزار مترمربع از بلوکهای خوابگاهی و فضاهای مرتبط با تجهیزات، دچار خسارت شدهاند و براساس برآورد اولیه، حدود هزار میلیارد تومان هزینه برای بازسازی و تأمین تجهیزات نیاز است. انتظار داریم دستگاههای متولی در این زمینه یاری کنند.
وی ادامه داد: در حال حاضر، ظرفیت خوابگاهی ما در ۶ بلوکی که خسارت دیدهاند، عملاً به صفر رسیده است. با این وضعیت، برای شروع سال تحصیلی امکان اسکان همه دانشجویان غیربومی را نخواهیم داشت و این امکان وجود دارد که ظرفیت پذیرش دانشجویان غیر بومی و شهرستانی محدود شود. بنابراین امیدواریم دستگاهها و نهادهایی که میتوانند به کمک دانشگاه بیایند تا بتوانیم دانشجویان را اسکان دهیم. استفاده از خوابگاههای استیجاری هم مستلزم هزینههای قابل توجه است و انتظار داریم دستگاههایی که ظرفیت خالی در خوابگاهها یا ساختمانهای خود دارند، حتی بهصورت موقت این امکان را در اختیار دانشگاه قرار دهند تا از این ظرفیت برای اسکان دانشجویان استفاده کنیم.
