به گزارش خبرنگار مهر، حامد رشیدی عصر پنجشنبه در جریان بازدید استاندار کرمانشاه از دانشگاه صنعتی، اظهار کرد: سه بلوک خوابگاهی این دانشگاه به طور میانگین حدود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و در صورت تکمیل زیرساختها، پیش از آغاز سال تحصیلی جدید به بهرهبرداری خواهند رسید.
وی با اشاره به اینکه نبود خوابگاه دانشجویی طی حدود ۲۰ سال گذشته یکی از مهمترین مشکلات دانشگاه صنعتی کرمانشاه بوده است، افزود: در سالهای اخیر اعتبارات لازم برای احداث این سه بلوک تأمین شده و اکنون پروژه در مراحل پایانی اجرا قرار دارد.
رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه با بیان اینکه این دانشگاه حدود ۲ هزار و ۲۰۰ دانشجو دارد، تصریح کرد: حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد دانشجویان غیربومی هستند و به دلیل نبود خوابگاه، از مراکز اقامتی خودگردان استفاده میکنند.
رشیدی مهمترین مانع بهرهبرداری از خوابگاهها را تکمیل زیرساختهایی مانند برق، آب، گاز، شبکه فاضلاب و راه دسترسی عنوان کرد و گفت: با همکاری دستگاههای مسئول و رفع این موانع، امکان اسکان ۵۰۰ تا ۶۰۰ دانشجو فراهم میشود که پاسخگوی حدود ۷۰ درصد نیاز خوابگاهی دانشگاه خواهد بود.
وی همچنین از اجرای پروژه نیروگاه خورشیدی دانشگاه خبر داد و اظهار کرد: این نیروگاه با ظرفیت یک مگاوات طراحی شده که تاکنون ۴۵۰ کیلووات آن وارد مدار شده و برنامهریزی برای اجرای فاز دوم نیز انجام گرفته است.
رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه در پایان با اشاره به ظرفیتهای علمی این مرکز آموزش عالی گفت: هماکنون ۱۰۰ عضو هیئت علمی در دانشگاه فعالیت دارند که شش نفر از آنان در فهرست یک درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفتهاند و بیشترین استقبال داوطلبان نیز از رشتههای مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر و شیمی است.
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