  1. استانها
  2. لرستان
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۱

دستگیری سارق حرفه‌ای موتورسیکلت و ۳ نفر مال‌خر در دورود

دستگیری سارق حرفه‌ای موتورسیکلت و ۳ نفر مال‌خر در دورود

دورود - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از دستگیری سارق حرفه‌ای موتورسیکلت و سه نفر مال‌خر در شهرستان دورود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان دورود با انجام اقدامات اطلاعاتی دقیق و اشراف کامل بر فعالیت‌های مجرمانه، موفق به شناسایی و دستگیری یک سارق موتورسیکلت شدند.

بنابراین گزارش، متهم در جریان تحقیقات پلیس ۵ فقره سرقت موتورسیکلت در سطح شهرستان اعتراف کرد. همچنین در ادامه تحقیقات، ۳ نفر مال‌خر مرتبط با این پرونده شناسایی و دستگیر شدند.

با تلاش مأموران، اموال مسروقه کشف و پس از تکمیل پرونده، سارق و مال‌خران برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، هرگونه مورد مشکوک را دراسرع‌وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.

کد مطلب 6820584

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها