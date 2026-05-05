به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان دورود با انجام اقدامات اطلاعاتی دقیق و اشراف کامل بر فعالیتهای مجرمانه، موفق به شناسایی و دستگیری یک سارق موتورسیکلت شدند.
بنابراین گزارش، متهم در جریان تحقیقات پلیس ۵ فقره سرقت موتورسیکلت در سطح شهرستان اعتراف کرد. همچنین در ادامه تحقیقات، ۳ نفر مالخر مرتبط با این پرونده شناسایی و دستگیر شدند.
با تلاش مأموران، اموال مسروقه کشف و پس از تکمیل پرونده، سارق و مالخران برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.
مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، هرگونه مورد مشکوک را دراسرعوقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.
نظر شما