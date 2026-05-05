۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۵۲

آغاز فصل برداشت انبه نارس در باغ های هرمزگان

بندرعباس-مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از آغاز برداشت انبه سبز و نارس در باغ های این استان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا شیخ‌زاده، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، در خصوص وضعیت باغات این استان اعلام کرد: در حال حاضر حدود ۲ هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی استان زیر کشت محصول انبه قرار دارد که سالانه بازدهی تولیدی در حدود ۲۵ هزار تن را به همراه دارد.

‌وی با بررسی الگوی برداشت و مصرف این محصول استراتژیک، از یک واقعیت مهم در حوزه تولید محصولات باغی خبر داد و گفت: طبق آمارهای موجود، حدود ۶۰ درصد از کل محصول انبه استان هرمزگان به صورت نارس برداشت می‌شود.

شیخ‌زاده افزود: این محصول نارس، عمدتاً جهت استفاده در صنایع تبدیلی و تولید محصولات جانبی مانند انواع شوری و ترشی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مدیر امور باغبانی هرمزگان همچنین با شناسایی قطب‌های اصلی تولید این میوه، اعلام کرد: شهرستان‌های میناب، رودان و بندرعباس، بیشترین سهم را در سطح زیر کشت و تولید انبه در استان به خود اختصاص داده‌اند.

