آغاز فصل برداشت انبه نارس در باغ های هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا شیخ‌زاده، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، در خصوص وضعیت باغات این استان اعلام کرد: در حال حاضر حدود ۲ هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی استان زیر کشت محصول انبه قرار دارد که سالانه بازدهی تولیدی در حدود ۲۵ هزار تن را به همراه دارد.

‌وی با بررسی الگوی برداشت و مصرف این محصول استراتژیک، از یک واقعیت مهم در حوزه تولید محصولات باغی خبر داد و گفت: طبق آمارهای موجود، حدود ۶۰ درصد از کل محصول انبه استان هرمزگان به صورت نارس برداشت می‌شود.

شیخ‌زاده افزود: این محصول نارس، عمدتاً جهت استفاده در صنایع تبدیلی و تولید محصولات جانبی مانند انواع شوری و ترشی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مدیر امور باغبانی هرمزگان همچنین با شناسایی قطب‌های اصلی تولید این میوه، اعلام کرد: شهرستان‌های میناب، رودان و بندرعباس، بیشترین سهم را در سطح زیر کشت و تولید انبه در استان به خود اختصاص داده‌اند.