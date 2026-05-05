بسته حمایتی دولت از واحدهای صنفی متاثر از جنگ در حال تدوین است

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر پورمختار در این زمینه اظهار کرد: دولت در حال تدوین بسته حمایتی برای واحدهای صنفی و فعالان اقتصادی متاثر از جنگ است و از هفته جاری نیز گروهی از کارشناسان امور مالیاتی برای بررسی وضعیت و چگونگی حمایت و ارائه تسهیلات مناسب مالیاتی از این واحدها اعزام می شوند.

وی با بیان اینکه تسهیلاتی برای پرداخت مالیات این واحدها در نظر گرفته شده، ادامه داد: برخی واحدهای اقتصادی بمباران مستقیم شده اند که با تصمیم قانونگذار، ما مکلف هستیم این شرکت ها را از کل فرایندهای مالیاتی تا زمان بهره برداری مجدد کنار بگذاریم.

پورمختار گفت: برخی واحدها نیز به واسطه عدم تامین مواد اولیه ناشی از بمباران برخی واحدهای دیگر، متأثر از جنگ هستند که برای وقفه ایجاد شده در فعالیت این واحدها نیز تسهیلاتی در نظر گرفته می شود.

وی با بیان اینکه با آغاز جنگ تحمیلی اخیر، سازمان امور مالیاتی کشور به منظور حمایت از فعالان اقتصادی تسهیلاتی با موضوع تمدید مواعد در نظر گرفت، اظهار کرد: مهلت تسلیم فاکتورهای خرید و فروش در سامانه مؤدیان مشمول که با وقوع جنگ در اسفندماه موفق به انجام تکالیف خود نشده بودند، تا پایان فروردین تمدید شده بود.

وی یادآور شد:همچنین برای مویانی که تقاضای افزایش حد مجاز فروش در سامانه را داشتند، مهلت ثبت درخواست تا پایان فروردین ماه سال جاری تمدید شد.

پورمختار گفت: برای مودیانی که به برگه های مالیات رسیدگی شده اعتراض داشتند و به هر دلیلی موفق به ثبت اعتراض خود نشده بودند نیز تا پایان فروردین مهلت دادیم که نسبت به ثبت اعتراض اقدام کنند، مهلت رسیدگی به این اعتراض ها هم تا پایان اردیبهشت ماه است. مؤدیانی که اعتراض داشتند نیز تا ۱۵ اردیبهشت ماه برای پیگیری اعتراض خود فرصت دارند.

وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی ملکف هستند هر ماه نسبت به ارسال لیست حقوق و دستمزد کارکنان و پرداخت مالیات متعلقه اقدام کنند، اضافه کرد: برای عالان اقتصادی که موفق به ارسال این لیست در بهمن ماه نشده بودند مهلت تا ۳۱ فروردین تمدید شده بود.

وی با اعلام اینکه مودیانی که موفق به ارسال صورتحساب خرید و فروش برای عملکرد فروردین در سامانه مودیان نشده بودند، تا پایان اردیبهشت وقت دارند؛ ادامه داد: قانونگذار برای مؤدیانی که مکلف به ارائه اظهارنامه در بهمن و اسفند سال گذشته بودند و تا پایان فروردین مهلت داشتند، فرصت داده تا ۳۱ اردیبهشت ماه نسبت به ارائه اظهارنامه اقدام کنند.

وی گفت: مودیان مشمول برای پلمپ دفاتر تجاری تا پایان اسفند وقت داشتند که این مهلت نیز تا پایان ۱۰ اردیبهشت تمدید شده است.

این مقام مسئول اظهار کرد: اگر فعالان اقتصادی در این ایام چک برگشتی دارند یا مشکلی در فرایندهای قانونی دارند به ادارات امور مالیاتی مراجعه و نسبت به طرح موضوع برای بررسی توسط کارشناسان مالیات اقدام کنند

مدیرکل امور مالیاتی استان با بیان اینکه تمام تلاش مجموعه امور مالیاتی بر این است که هیچ وقفه ای در پرداخت عوارض ارزش افزوده به شهرداری ها و دهیاری ها به وجود نیاید، ادامه داد: در سال گذشته بالغ بر ۳.۴ همت از مالیات ارزش افزوده ای که از مردم دریافت شده؛ در این قالب به خود مردم برگشته است.

وی تصریح کرد: از ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده، ۴ درصد بین شهرداری ها و دهیاری ها توزیع می شود. یک درصد سهم سلامت و یک درصد برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان بوده و ۴ درصد نیز در بودجه استانی به صورت دوره ای تخصیص می یابد.

این مقام مسئول اضافه کرد: با تلاش های به عمل آمده و برای اینکه وقفه ای در خدمت رسانی شهرداری ها و دهیاری ها به وجود نیاید، برای فروردین ماه ۱۴۰۵، بالغ بر ۱.۲ همت مالیات بر ارزش افزوده در استان بین شهرداری ها و دهیاری ها توزیع می شود.

وی با بیان اینکه مالیات وصولی استان صرف همین استان شده است، گفت: تمام مالیاتی که در استان وصول شده، یا در قالب تسهیم عوارض توزیع شده و یا در قالب بودجه استانی برای عمران استان هزینه شده است.

پورمختار در ادامه به اجرای طرح نشان دار کردن مالیات ها طی ۲ سال اخیر در کشور اشاره و اظهار کرد: فهرستی از پروژه های نیمه تمام استان توسط سازمان برنامه و بودجه به سازمان امور مالیاتی معرفی و مؤدیان در زمان ارائه اظهارنامه نسبت به انتخاب پروژه برای صرف مالیات پرداختی شان اقدام می کنند.