به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی عبدالهی صبح سه شنبه در جلسه شورای مسکن استان فارس با بررسی آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، بر اهمیت زمان‌بندی در اجرای طرح ملی مسکن تأکید کرد و گفت: یکی از گلوگاه‌های اصلی در پیشبرد پروژه‌ها، طولانی بودن فرآیندهای اداری و صدور مجوزهاست. تمامی دستگاه‌های متولی مکلف هستند در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به صدور اسناد و مجوزهای ساختمانی اقدام کنند تا هیچ پروژه‌ای در پیچ‌وخم بروکراسی معطل نماند.

وی با اشاره به نقش حیاتی تسهیلات بانکی در تکمیل واحدها، تصریح کرد: بانک‌های عامل باید با نگاهی مسئولانه و جهادی، همکاری لازم را در تخصیص و پرداخت به‌موقع تسهیلات به پروژه‌های فعال داشته باشند و هرگونه تأخیر در پرداخت‌ها، علاوه بر افزایش هزینه‌های تمام‌شده، روند خانه‌دار شدن مردم را با چالش مواجه می‌کند.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس با بیان اینکه نهضت ملی مسکن فراتر از یک پروژه عمرانی، بستری برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در استان است، افزود: هدف ما در سال ۱۴۰۵، تقویت هماهنگی بین‌بخشی و نظارت مستمر بر کیفیت و سرعت اجراست تا بتوانیم پاسخگوی اعتماد و مطالبات مردم باشیم.