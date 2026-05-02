به گزارش خبرگزاری مهر،محمد انصاری ظهر شنبه در حاشیه بازدید سایت ۳۵ هکتاری نهضت ملی مسکن شهر کارزین با اشاره به آخرین وضعیت این سایت اظهار کرد: عملیات تسطیح و آمادهسازی این سایت که با اختصاص اعتباری در حدود ۶۵۰ میلیارد ریال کلید خورده، هماکنون به پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی رسیده است و تلاش میشود در کمترین زمان ممکن به اتمام برسد.
وی با تشریح جزئیات واگذاری اراضی در این سایت، افزود: یکی از بخشهای مهم این پروژه، حمایت از جوانی جمعیت است؛ در همین راستا ۲۰۰ قطعه زمین در این سایت به متقاضیان واجد شرایط طرح «جوانی جمعیت» اختصاص یافته است که گامی عملی در جهت اجرای قانون حمایت از خانواده محسوب میشود.
رئیس اداره راه و شهرسازی قیر و کارزین همچنین بیان کرد: علاوه بر واگذاریهای طرح جوانی جمعیت، برنامهریزی لازم برای تخصیص ۴۰۰ واحد مسکونی دیگر در قالب طرح نهضت ملی مسکن انجام شده است. این واحدها پس از اتمام نهایی عملیات آمادهسازی و تسطیح زمین به متقاضیان واجد شرایطی که مراحل ثبتنام و تأیید نهایی را پشت سر گذاشتهاند، واگذار خواهد شد.
انصاری در پایان تأکید کرد: اولویت راهبردی ما در شهرستان، تکمیل سریع زیرساختهای اولیه و آمادهسازی اراضی است تا روند تحویل زمین به مردم و آغاز عملیات ساختوساز توسط متقاضیان با کمترین وقفه انجام شود.
