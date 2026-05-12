  1. استانها
  2. فارس
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۵۰

فعالیت مطلوب پروژه‌های راهسازی در شرق استان فارس

فعالیت مطلوب پروژه‌های راهسازی در شرق استان فارس

نی ریز-مدیرکل راه و شهرسازی فارس با اشاره به روند عملیات اجرایی در پروژه‌های راهسازی شرق استان و از پیشرفت مناسب محور مشکان، تقاطع غیرهمسطح نی‌ریز و بزرگراه نی‌ریز-سیرجان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی عبدالهی عصر سه شنبه در جریان بازدید از محورهای مواصلاتی شرق استان فارس، روند عملیات اجرایی در پروژه‌های راهسازی این منطقه را مطلوب ارزیابی کرد و از پیشرفت مناسب محور مشکان، تقاطع غیرهمسطح نی‌ریز و بزرگراه نی‌ریز-سیرجان خبر داد.

وی در این بازدید با اشاره به وضعیت مطلوب اجرای طرح‌ها اظهار کرد: خوشبختانه با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تمامی پروژه‌های راه‌سازی در شرق استان فعال بوده و از پیشرفت فیزیکی خوبی برخوردار هستند. تلاش مجموعه بر این است که با حفظ این روند، زیرساخت‌های جاده‌ای منطقه در کمترین زمان ممکن تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس در ادامه با بررسی وضعیت راهسازی در محور مشکان و تقاطع غیرهمسطح نی‌ریز، بر لزوم ارتقای استانداردهای جاده‌ای تأکید کرد و این پروژه‌ها را برای تسهیل ترافیک ورودی و ارتقای امنیت تردد شهروندان و مسافران، بسیار حیاتی توصیف نمود.

وی همچنین در بازدید از بزرگراه نی‌ریز - قطرویه - سیرجان گفت: این محور ترانزیتی به عنوان یکی از مسیرهای راهبردی استان، هم‌اکنون در دو قطعه ۱۰ کیلومتری (مجموعاً ۲۰ کیلومتر) با تمام ظرفیت ‌های فنی و اجرایی فعال است و مراحل ساخت آن طبق برنامه زمان‌بندی با دقت در حال پیشرفت است.

عبدالهی در پایان تصریح کرد: توسعه راه‌های شرق فارس به دلیل حجم بالای تردد و اهمیت مواصلاتی آن، در اولویت برنامه‌های عمرانی قرار دارد و پیشرفت فیزیکی مناسب این طرح‌ها، نویدبخش تسهیل جابه‌جایی کالا، مسافر و شکوفایی اقتصادی این منطقه است

کد مطلب 6827851

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه