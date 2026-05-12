به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی عبدالهی عصر سه شنبه در جریان بازدید از محورهای مواصلاتی شرق استان فارس، روند عملیات اجرایی در پروژه‌های راهسازی این منطقه را مطلوب ارزیابی کرد و از پیشرفت مناسب محور مشکان، تقاطع غیرهمسطح نی‌ریز و بزرگراه نی‌ریز-سیرجان خبر داد.

وی در این بازدید با اشاره به وضعیت مطلوب اجرای طرح‌ها اظهار کرد: خوشبختانه با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تمامی پروژه‌های راه‌سازی در شرق استان فعال بوده و از پیشرفت فیزیکی خوبی برخوردار هستند. تلاش مجموعه بر این است که با حفظ این روند، زیرساخت‌های جاده‌ای منطقه در کمترین زمان ممکن تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس در ادامه با بررسی وضعیت راهسازی در محور مشکان و تقاطع غیرهمسطح نی‌ریز، بر لزوم ارتقای استانداردهای جاده‌ای تأکید کرد و این پروژه‌ها را برای تسهیل ترافیک ورودی و ارتقای امنیت تردد شهروندان و مسافران، بسیار حیاتی توصیف نمود.

وی همچنین در بازدید از بزرگراه نی‌ریز - قطرویه - سیرجان گفت: این محور ترانزیتی به عنوان یکی از مسیرهای راهبردی استان، هم‌اکنون در دو قطعه ۱۰ کیلومتری (مجموعاً ۲۰ کیلومتر) با تمام ظرفیت ‌های فنی و اجرایی فعال است و مراحل ساخت آن طبق برنامه زمان‌بندی با دقت در حال پیشرفت است.

عبدالهی در پایان تصریح کرد: توسعه راه‌های شرق فارس به دلیل حجم بالای تردد و اهمیت مواصلاتی آن، در اولویت برنامه‌های عمرانی قرار دارد و پیشرفت فیزیکی مناسب این طرح‌ها، نویدبخش تسهیل جابه‌جایی کالا، مسافر و شکوفایی اقتصادی این منطقه است