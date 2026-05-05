تجهیز ۱۰ خانه ورزش روستایی در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد خاکی صبح سه‌شنبه در مراسم آیین ارسال تجهیزات ورزشی به ۱۰ خانه ورزش روستایی در شهرستان‌های مختلف استان با اشاره به برنامه‌های این اداره‌کل اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی وزارت ورزش و جوانان و در راستای توسعه زیرساخت‌های ورزشی در مناطق روستایی، طرح تجهیز خانه‌های ورزش روستایی در سطح استان در حال اجراست.

وی بیان کرد: در همین راستا تا پایان سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۸۷ خانه ورزش روستایی در روستاهای استان کردستان تجهیز و در اختیار روستاییان قرار گرفته است.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان تصریح کرد: در مرحله جدید نیز تجهیزات ورزشی برای ۱۰ روستای دیگر در استان تأمین و آماده ارسال شده است که از این تعداد، دو روستا در شهرستان سنندج قرار دارند.

خاکی اذعان کرد: این تجهیزات با توجه به نیازسنجی انجام‌شده و بر اساس معرفی دهیاری‌ها و تأیید بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها و همچنین رعایت استانداردهای لازم تهیه شده‌اند.

وی اذعان کرد: این اقلام ورزشی در قالب رشته‌های مختلف تهیه شده و در اختیار دهیاران و بهره‌برداران محلی قرار خواهد گرفت تا امکان استفاده عموم روستاییان از امکانات ورزشی فراهم شود.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با تأکید بر آمادگی این اداره‌کل برای توسعه بیشتر این طرح گفت: از فرمانداران، بخشداران و دهیاران درخواست داریم هر مکان واجد شرایط با حداقل ۱۰۰ متر مربع مساحت و استانداردهای لازم را معرفی کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن تجهیز و در اختیار مردم قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت توسعه ورزش در مناطق روستایی خاطرنشان کرد: هدف ما استفاده چهار فصل از این فضاها برای آقایان و بانوان روستایی است تا امکان بهره‌مندی مناسب از ورزش در همه نقاط استان فراهم شود.

خاکی در پایان ضمن قدردانی از حمایت‌های وزارت ورزش و جوانان و تلاش مسئولان استانی افزود: در ماه‌های آینده چندین چمن ورزشی نیز در سطح استان به بهره‌برداری خواهد رسید که نقش مهمی در ارتقای زیرساخت‌های ورزشی کردستان خواهد داشت.