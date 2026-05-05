۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۴۲

«معلمان» معماران آینده کشورند؛ قدردانی از فرهنگیان، تکلیفی همیشگی

آرادان- امام جمعه آرادان با اشاره به جایگاه رفیع معلم در قرآن و روایات، تصریح کرد: نقش شما در تربیت نسل جوان بی‌بدیل و ماندگار است؛ بالاترین سپاس‌ها را باید در تمام طول سال تقدیم کسانی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جلیل شریفی نیا صبح سه شنبه در جلسه تجلیل از معلمان نمونه آرادان در محل اداره آموزش و پرورش این شهر معلمان را انسان سازان و معماران کشور خواند و ادامه داد: معلمان در آینده جامعه نقش تعیین کننده دارند.

وی توضیح داد: نقش فرهنگیان در هدایت و تربیت نسل جوان بی بدیل و ماندگار است لذا بالاترین سپاس و قدردانی باید از آن ها انجام شود.

امام جمعه آرادان با تاکید به اینکه به قدردانی مقام معلم در حوزه های دینی، اسلامی و ادب و فرهنگ کشور بسیار تاکید و سفارش شده است، اضافه کرد: این سپاس گذاری باید در طول سال اتفاق بیفتد و تنها مختص یک روز و یک هفته نباید باشد.

شریفی نیا با اشاره به اینکه خدای متعال اهل ایمان و اهل علم را مورد تکریم قرار داده است، ادامه داد: این نشانه رفعت و منزلت والای مومن و مقام معلم و آموزگار است.

وی اظهار کرد: از این رو تلاش گران مسیر تعلیم، تربیت، علم آموزی و دانش افزایی نزد خدا جایگاه ارزشمند دارند تا جایی که همه جنبدگان روی زمین برای معلم طلب آمرزش دارند.

