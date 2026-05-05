۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۱۹

فعالیت ۲۸۵ معلم در آرادان؛ همدلی فرصتی برای توسعه آموزش است

آرادان- مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان از فعالیت ۲۸۵ معلم در آرادان خبر داد و گفت: همدلی بین جامعه فرهنگی، فرصتی برای توسعه آموزش و تربیت آینده سازان در این شهرستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی صبح سه شنبه در مراسم تجلیل از معلمان نمونه آرادان به مناسبت هفته معلم در محل اداره آموزش و پرورش این شهر تعداد معلمان این شهرستان را ۲۸۵ نفر عنوان کرد و افزود: هر کدام از این معلمان برای تعلیم و تربیت دانش آموزان در تلاش هستند.

وی با تاکید به اینکه معلمان در تربیت نسل آینده نقش بنیادین دارند، اظهار داشت: معلم در شکل گیری دانش، مهارت و بینش جوانان می تواند اثر مثبت و سازنده بگذارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان معلم را الگو خوب و اثرگذار روی دانش آموزان برشمرد و بیان کرد: این تأثیر در آینده دانش آموزان، زندگی اجتماعی و خانوادگی آن ها می تواند مستقیم باشد.

شریفی به برخی پروژه های آموزشی این شهرستان اشاره داشت و اضافه کرد: هوشمند سازی کلاس ها، توسعه و تجهیز مدارس، ایجاد اتاق آکوستیک برای دانش آموزان استثنایی، تکمیل سالن ورزشی دانش آموزی و مدرسه سازی از جمله آن ها است.

وی همدلی را فرصتی برای توسعه آموزش در آرادان دانست و ادامه داد: با توجه به برنامه های دولت چهاردهم در حوزه نهضت توسعه عدالت آموزشی برای ارتقا کیفیت آموزش در آرادان همراهی فرماندار و مسئولان محلی ضروری است.

کد مطلب 6820723

