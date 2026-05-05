به گزارش خبرگزاری مهر، حمید صاحب مدیرکل سلامت شهرداری تهران، صبح امروز سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در جمع مدیران اجرایی هتل‌ها با بیان اینکه مهمانان هتل‌های تهران در این روزها از طیف‌ها مختلفی هستند و از لحاظ روحی شرایط شکننده و ناپایداری دارند، اظهار کرد: در پی آسیب‌های وارد شده برخی افراد با اختلال‌هایی همچون وسواس و اضطراب دست و پنجه نرم می‌کنند؛ البته برخی نیز با روحیه بالا به زندگی خود ادامه می‌دهند.

وی افزود: تمام تلاش‌ها به کار گرفته می‌شود که آسیب‌دیدگان بتوانند آن شرایط حاد جنگ را فراموش کنند. دلیل برگزاری برنامه‌های با نشاط در هتل‌ها دور کردن افراد از دغدغه‌ها و حال روحی سنگین آنهاست.

صاحب با بیان اینکه صبوری مدیران هتل‌ها و همراهی آنها باعث تحمل این شرایط و حال خوب آسیب‌دیدگان می‌شود، تصریح کرد: هر کاری که در معاونت اجتماعی و فرهنگی تعریف شده باید با هماهنگی و مدیریت واحد در هتل‌های محل اسکان آسیب‌دیدگان جنگ اجرایی شود.

وی با بیان اینکه بخش پزشکی و خدمات‌رسانی در این زمینه به ثبات رسیده است، یادآور شد: تعداد مراجعان بسیار کاهش یافته و در حال حاضر ویزیت مجدد در حال انجام است. در این ایام ارائه خدمات درمانی به درستی و به صورت سیستمی صورت گرفت.

ارائه خدمات دندانپزشکی در هتل‌ها

صاحب با بیان اینکه ۳۰ درصد از ویزیت‌ها توسط متخصصان انجام می شود، تصریح کرد: پنج‌شنبه‌ها بین ۶۰ تا ۹۰ نفر در هتل‌ها خدمات دندان‌پزشکی دریافت می‌کنند. در این ایام چند بیمار در بیمارستان‌ها بستری و با کمک خیرین خدمات سطح ۲ دریافت کردند. علاوه بر این توزیع ویلچر، خدمات فیزیوتراپی و مواردی از این قبیل انجام می‌شود.

مدیرکل سلامت شهرداری تهران از فعالیت پزشکان آنکال در این ایام خبر داد و افزود: در کنار این خدمات روانشناسی به آسیب‌دیدگان ارائه می‌شود.

وی افزود: با ۴۰۰ نفر از جهادگران داوطلب برای ارائه خدمات روانشناسی مصاحبه کردیم و در نهایت ۶۰ نفر انتخاب شدند که در مرحله اول غربالگری را انجام دادند. در این بخش خدمات به صورت اضطراری و فوریتی به افرادی که در معرض خشم و مواردی ازین دست هستند، ارائه می‌شود.

صاحب با بیان اینکه غربالگری بیش از چهار هزار و ۶۰۰ نفر در این ایام صورت گرفت، خاطرنشان کرد: افراد سطح قرمز و زرد بعضاً به مشاوره و دارو نیاز دارند. خدمات مشاوره گران قیمت است اما مشاوره‌های روان‌درمانی به صورت رایگان صورت می‌گیرد.

وی همچنین تصریح کرد: آسیب‌دیدگان جنگ تنها آسیب جسمی ندیدند و روان آنها نیز با آسیب و تروما روبه‌رو است که نیاز به درمان دارد و این موضوع به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است.

استقرار وسایل ورزشی در برخی هتل‌ها

صاحب با اشاره به استقرار وسایل ورزشی در برخی هتل‌های دارای این امکان، گفت: خدمات هوازی و آبی در اماکن ورزشی اطراف هتل‌ها نیز پیش‌بینی شده است. علاوه بر این برنامه‌های نشاط‌آور را برای شهروندان مستقر در هتل‌ها پیش‌بینی کرده‌ایم.

مدیرکل سلامت شهرداری تهران با تاکید بر حمایت از گروه‌های جهادگر برای مدیریت شرایط در هتل‌ها، اظهار کرد: تعیین تکلیف شرایط خانواده‌هایی که منازل و اثاثیه خود را از دست دادند، از جمله مواردی است که مورد توجه قرار گرفته و پیگیری خدمات مددکاری و امور مشارکت‌های مردمی در ماه‌های اخیر آغاز و خیرین شناسایی شده‌اند.

وی افزود: طرح رشد برای شناسایی مددجویان در نظر گرفته شده و مدیران اجرایی می‌توانند خانواده‌هایی که در اولویت قرار دارند، معرفی و دهک‌های آنها را مشخص کنند. بر اساس فرم‌ها وضعیت خانواده‌ها و اولویت بندی آنها در سطوح مختلف تعریف می‌شود.