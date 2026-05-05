تروریسم دارویی، آخرین دستاورد کاخ سفید برای جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد آریایینژاد در واکنش به حمله اسرائیلی آمریکایی به شناور حامل اقلام حیاتی بیماران دیالیزی، با انتقاد شدید از این اقدام، آن را نشانه فاصلهگرفتن عاملان از اصول انسانی و اخلاقی دانست و گفت: چنین رفتارهایی نشان میدهد که برخی جریان ها و رهبران سیاسی بهجای تکیه بر عقلانیت و وجدان انسانی، در مسیرهایی حرکت میکنند که نتیجهای جز خشونت و آسیب به انسانهای بیدفاع ندارد.
از حمله به آمبولانسها تا تحریم تجهیزات حیاتی؛ مصادیق بارز نقض حقوق انسانی
وی با بیان اینکه هدف قرار دادن اقلام حیاتی بیماران، بهویژه بیماران دیالیزی که بهطور مستقیم به این تجهیزات وابسته هستند، مصداق بارز نقض حقوق انسانی است، افزود: وقتی شاهد حمله به زیرساختهای درمانی، آمبولانسها و مراکز امدادی هستیم دیگر نمیتوان انتظار داشت که اصول اولیه انسانیت در این اقدامات رعایت شود. این روند نگرانکننده نشاندهنده آن است که ارزشهای اخلاقی در چنین تصمیمگیریهایی جایگاهی ندارد.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد که افکار عمومی جهان نسبت به این اقدامات آگاه شود جامعه جهانی باید با درک ابعاد این رفتارها، بهسمت اتخاذ تصمیمات جمعی برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی حرکت کند، سکوت در برابر اینگونه اقدامات، به معنای نادیده گرفتن حقوق انسانها و تضعیف اصول انسانی در سطح بینالمللی است.
آریایینژاد با اشاره به تحولات اخیر در سطح افکار عمومی جهان تصریح کرد: بهتدریج شاهد شکلگیری موجی از آگاهی و واکنش در میان مردم کشورهای مختلف هستیم و برگزاری تجمعات و راهپیماییها در برخی کشورها علیه جنگ و خشونت، و همچنین مواضع متفاوت برخی کشورهای اروپایی در قبال حمایت از این اقدامات، نشان میدهد که واقعیتها در حال روشنتر شدن است و افکار عمومی جهانی نسبت به این مسائل حساستر شده است.
وی تأکید کرد: در این میان، نقش رسانهها بسیار تعیینکننده است. رسانهها باید با روشهای مختلف، ابعاد این اقدامات را برای افکار عمومی جهان تبیین کنند و نشان دهند که چه تهدیدی متوجه انسانیت و اخلاق در جهان امروز است. آگاهیبخشی میتواند زمینهساز شکلگیری تصمیمات مؤثرتر در سطح بینالمللی باشد.
این نماینده مردم در مجلس یادآور شد: آنچه امروز در حال رخ دادن است، صرفاً یک مسئله سیاسی یا نظامی نیست، بلکه موضوعی مرتبط با سرنوشت اخلاق و انسانیت در جهان است. لازم است همه کشورها و ملتها با درک این واقعیت، برای جلوگیری از گسترش چنین رویکردهایی و حفظ ارزشهای انسانی، اقدامات جدیتری را در دستور کار قرار دهند.
