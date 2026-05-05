استقلال تعرفه مامایی برای نخستین بار در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سید سجاد رضوی، روز سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ در مراسم بزرگداشت روز جهانی ماما، گفت: بررسی چالشهای حوزه درمان، بر لزوم مواجهه واقعی با مشکلات حرفه مامایی تأکید شد. هدف اصلی این گفتگوها، بررسی دقیق وضعیت موجود و برداشتن گامهای عملی به سمت بهبود شرایط کشور است. در این راستا، معاونت درمان و واحد سلامت با تمرکز بر تعامل میان «مادر»، «قانونگذار» و «نیروی متخصص»، تلاش میکنند تا موانع ارائه خدمت باکیفیت را مرتفع سازند.
وی با ابراز تأسف از تداوم گزارشهای مربوط به مرگومیر مادران در برخی استانها، عنوان کرد: شنیدن اخبار فوت مادر باردار یا نوزاد، از تلخترین گزارشهایی است که دریافت میشود. تکتک این موارد باید به صورت دقیق پیگیری، ریشهیابی و رفع گردند؛ چرا که هر یک از این حوادث، شاخص توانمندی و سلامت کل کشور را تحت تأثیر قرار میدهد.
رضوی از حرفه مامایی به عنوان یکی از حساسترین مشاغل نظام سلامت نام برد و اظهار داشت: در حرفه مامایی، مراقب سلامت به طور همزمان مسئولیت جان دو انسان (مادر و جنین) را بر عهده دارد.
وی تاکید کرد: فرآیند مراقبت در مامایی یک زنجیره پیوسته است که شامل عواملی چون مراقبتهای پیش از زایمان: زیربنای یک زایمان ایمن و سلامت نوزادری، حین زایمان: حضور موثر در کنار تیم متخصص زنان برای تضمین امنیت جانی و مراقبتهای پس از زایمان: استمرار پایشها برای پیشگیری از عوارض بعدی؛ میشود.
رضوی بیان کرد: در راستای پیگیری مطالبات حرفهای، برای نخستین بار با هماهنگی گروههای تخصصی و تلاشهای تیم مدیریتی، تعرفه خدمات مامایی از تعرفههای بخش زنان و زایمان جدا شد. این اقدام که با هدف ایجاد «آسودگی خاطر» و افزایش انگیزه در ماماها صورت گرفته، شامل تمامی مراقبتهای پیش، حین و بعد از زایمان است. تأکید شد که تمرکز معاونت درمان تنها بر مباحث آموزشی نیست، بلکه اصلاح نظام پرداخت و پیگیری مسائل صنفی برای ارتقای کیفیت خدمت به مادران در اولویت قرار دارد.
وی با اشاره به شرایط پیچیده ارائه خدمت در شهرهای جنگی و شهرهای میزبان مهاجران، بر اولویت «امنیت جان پرسنل و بیماران» تأکید شد. در مواردی که مراکز درمانی به دلیل مجاورت با مناطق پرخطر تهدید میشدند، عملیات تخلیه و جابجایی هوشمندانه برای جلوگیری از آسیب به کادر پزشکی و مادران باردار انجام شده است. گزارشهای میدانی حاکی از ایثارگری ماماها و پرستارانی است که با وجود بیماری همکاران یا شرایط بحرانی، چندین شبانهروز متوالی در مراکز درمانی مانده و اجازه توقف خدمترسانی را ندادند.
رضوی متذکر شد: یکی از برنامههای راهبردی جدید، توسعه زیرساختهای «پزشکی از راه دور» (Telemedicine) برای مادران باردار است. بر اساس این طرح نیاز به مراجعه حضوری مادران در موارد غیرضروری کاهش مییابد، پایش وضعیت عمومی و مراقبتهای دورهای مادر از راه دور انجام میشود و استقبال کادر پزشکی از این طرح مثبت ارزیابی شده و تلاش میشود تا این سیستم به یکپارچگی کامل در شبکه سلامت برسد.
رضوی بر اهمیت حیاتی دقت در مراقبتهای دوران بارداری تأکید شد. ضعف در مراقبت میتواند منجر به تولد نوزادی با آسیبهای مادامالعمر شود که جامعه و خانواده را تا ۸۰ سال درگیر چالشهای نگهداری و درمانی کند. هدف نهایی نظام سلامت این است که با حمایت از کادر مامایی، نوزادانی سالم و فعال برای آینده کشور متولد شوند.
معاون درمان وزارت بهداشت بیان کرد: در راستای نوسازی خدمات مامایی، طرح مراقبت از راه دور به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار دارد. هدف از این برنامه، مدیریت بهینه مراجعات است؛ بهگونهای که مادران باردار الزامی به حضور همیشگی در مراکز درمانی نداشته باشند و بتوانند سوالات و کنترلهای دورهای خود را از طریق سامانههای ارتباطی دریافت کنند. این اقدام همسو با ارتقای سلامت مادر و نوزاد و کاهش فشارهای کاری بر بدنه مامایی اجرا خواهد شد.
رضوی به ویژگیهای اخلاقی و والای کادر درمان اشاره و تأکید کرد: تیم سلامت، اعم از ماما، پزشک و پرستار، در سختترین شرایط معیشتی و شخصی نیز اجازه نمیدهند خدشهای به کیفیت درمان وارد شود.» تقدس کار کادر پزشکی در این است که تمامی مشکلات و ناملایمات را در درون خود نگاه داشته و با سعهصدر، حتی با بیمارانی که به دلیل فشار بیماری ممکن است تندی کنند، با مهربانی و دانش تخصصی برخورد میکنند.
معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به اینکه حرفه پزشکی و مامایی با «عشق» عجین شده است، اظهار داشت: «بهترین لحظه برای یک ماما یا پزشک، لحظه ترخیص با سلامت بیمار و نوزاد است. این پاداش معنوی با هیچ معیار مادی و پولی قابل مقایسه نیست؛ بهویژه در مناطقی که همکاران با وجود عقبافتادگی چندماهه کارانهها، حتی یک لحظه سنگر خدمت را ترک نکردهاند.
رضوی ضمن قدردانی از پیگیریهای جدی اداره مامایی در نظارت بر اجرای برنامهها، ابراز امیدواری شد که با ادغام آموزشهای نوین و حمایتهای صنفی، انگیزههای کادر درمان دوچندان شده و ثمره آن، یعنی سلامت جامعه، بیش از پیش تأمین گردد.
