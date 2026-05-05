ارائه بیش از ۱۸ هزار ساعت خدمات سلامت در سامانه ۴۰۳۰

محمد عزتی وظیفهخواه، رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، با اشاره به فعالیتهای گسترده این سامانه اظهار داشت: از زمان راهاندازی تا تاریخ مذکور، در مجموع ۲۲۵ هزار و ۶ مورد تماس مشاورهای توسط کارشناسان پاسخ داده شده است.
وی افزود: مجموع مدت زمان ارائه مشاورهها به یک میلیون و ۸۷ هزار و ۳۴۶ دقیقه رسیده که معادل ۱۸ هزار و ۱۲۲ ساعت خدمات تخصصی به هموطنان در سراسر کشور است.
رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر با تأکید بر نقش نیروهای انسانی در کیفیت خدمات ارائهشده گفت: در حال حاضر ۲ هزار و ۴۰۶ مشاور در حوزههای مختلف روانشناسی، پزشکی از راه دور و سلامت مادر و کودک با این سامانه همکاری دارند.
عزتی وظیفهخواه ادامه داد: سامانه ۴۰۳۰ توانسته با بهرهگیری از ظرفیت داوطلبان متخصص، دسترسی سریع و رایگان مردم به خدمات مشاورهای را تسهیل کرده و نقش مؤثری در ارتقای سلامت عمومی ایفا کند.
