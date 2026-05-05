  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۴۷

ارائه بیش از ۱۸ هزار ساعت خدمات سلامت در سامانه ۴۰۳۰

ارائه بیش از ۱۸ هزار ساعت خدمات سلامت در سامانه ۴۰۳۰

رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر از ثبت بیش از ۲۲۵ هزار تماس مشاوره‌ای در سامانه ۴۰۳۰ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ خبر داد.

محمد عزتی وظیفه‌خواه، رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، با اشاره به فعالیت‌های گسترده این سامانه اظهار داشت: از زمان راه‌اندازی تا تاریخ مذکور، در مجموع ۲۲۵ هزار و ۶ مورد تماس مشاوره‌ای توسط کارشناسان پاسخ داده شده است.

وی افزود: مجموع مدت زمان ارائه مشاوره‌ها به یک میلیون و ۸۷ هزار و ۳۴۶ دقیقه رسیده که معادل ۱۸ هزار و ۱۲۲ ساعت خدمات تخصصی به هموطنان در سراسر کشور است.

رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر با تأکید بر نقش نیروهای انسانی در کیفیت خدمات ارائه‌شده گفت: در حال حاضر ۲ هزار و ۴۰۶ مشاور در حوزه‌های مختلف روانشناسی، پزشکی از راه دور و سلامت مادر و کودک با این سامانه همکاری دارند.

عزتی وظیفه‌خواه ادامه داد: سامانه ۴۰۳۰ توانسته با بهره‌گیری از ظرفیت داوطلبان متخصص، دسترسی سریع و رایگان مردم به خدمات مشاوره‌ای را تسهیل کرده و نقش مؤثری در ارتقای سلامت عمومی ایفا کند.

کد مطلب 6820715
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها