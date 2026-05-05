۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۴۹

معلمان ایلامی حتی در سخت ترین شرایط هم کار را متوقف نکردند

ایلام - مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام گفت: معلمان ایلامی حتی در سخت ترین شرایط هم کار را متوقف نکردند.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج زینی وند ظهر سه شنبه در آیین گرامیداشت هفته معلم با حضور استاندار ایلام، جمعی از فرماندهان نظامی، مسئولان استانی و فرهنگیان با قدردانی از تلاش‌های صادقانه معلمان اظهار کرد: معلمان خالق جلوه‌های ماندگار ایثار و مسئولیت‌پذیری هستند و در دورانی که کشور با جنگی نابرابر مواجه بود، حتی در زیر سایه درختان، کنار سنگ‌فرش‌ها و در پارکینگ خانه‌ها، با تکیه بر امنیت مردم‌محور و هوشمندی، به تعلیم و هدایت دانش‌آموزان پرداختند.

وی با اشاره به حمایت‌های دولت از جامعه فرهنگیان افزود: رئیس‌جمهور توجه ویژه‌ای به جایگاه معلمان دارد و در چارچوب سیاست‌های دولت چهاردهم، گسترش عدالت آموزشی و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه دانش‌آموزان در سراسر کشور با جدیت دنبال می‌شود.

زینی‌وند ادامه داد: در همین راستا، معلمان نمونه از هر شهرستان انتخاب و به سطح استان معرفی شدند که امروز در این آیین حضور دارند. همچنین معلمان منتخب مراکز آموزشی غیردولتی نیز در کنار معلمان دولتی مورد تقدیر قرار گرفتند تا اهمیت و نقش همه‌جانبه این قشر در نظام آموزشی کشور مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام در پایان با قدردانی از حضور مسئولان و فرهنگیان در این مراسم، هفته بزرگداشت مقام معلم را به همه معلمان استان تبریک گفت و بر تداوم تلاش‌های این قشر در مسیر اعتلای نظام تعلیم و تربیت تأکید کرد.

