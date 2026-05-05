به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی «تایمز اسرائیل» در گزارشی نوشت: اسرائیل که باید تهدید پهپادها را پیشبینی میکرد، اکنون راهبردش در لبنان در معرض خطر است.
این رسانه صهیونیستی افزود: پس از سالها تحول در جنگ پهپادی در دیگر میدانها، به نظر میرسد ارتش اسرائیل در برابر استفاده مؤثر حزبالله از پهپادهای اف پی وی و پهپادهای هدایتشونده با فیبر نوری غافلگیر شده و نیروهایش در جنوب لبنان بار دیگر در معرض خطر قرار گرفتهاند.
تایمز اسرائیل نوشت: تل آویو با مشکلی جدی در لبنان مواجه است. حزبالله در هفتههای اخیر جهشی آشکار در توانایی و تاکتیکهای پهپادی خود ایجاد کرده و از پهپادهای انفجاری با اثرگذاری مرگبار علیه نیروهای اسرائیلی استفاده میکند. اقدامات مقابلهای اسرائیل تاکنون ناکافی بوده است.
این رسانه صهیونیستی افزود: حملات مکرر پهپادی، از جمله چند حمله در یک روز، به کشته و زخمی شدن نیروهای اسرائیلی انجامیده و نشان میدهد این تهدید ادامهدار است. این در حالی است که اسرائیل باید از قبل چنین خطری را پیشبینی میکرد؛ زیرا تجربه جنگهایی مانند موصل، سوریه، قرهباغ و اوکراین نشان داده که پهپادهای ارزان و در دسترس میتوانند موازنه جنگ را تغییر دهند.
تایمز اسرائیل نوشت: پهپادهای جدید، بهویژه انواع متصل به فیبر نوری، در برابر جنگ الکترونیک مقاوم هستند و مقابله با آنها دشوار است. در نتیجه، نهتنها جان نیروها، بلکه کل راهبرد «منطقه حائل» اسرائیل در جنوب لبنان در معرض تهدید قرار گرفته است.
این رسانه صهیونیستی ادامه داد: بدون پاسخ مؤثر به تهدید پهپادها، اسرائیل ممکن است ناچار شود ساختار عملیاتی خود را تغییر دهد.
