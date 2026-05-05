تداوم ضربه های مهلک حزب الله به اشغالگران+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، منابع خبری از حادثه امنیتی برای نظامیان اسرائیلی در جنوب لبنان و انتقال نظامیان مجروح با بالگرد خبر دادند.

از سوی دیگر حزب الله از انهدام تانک رژیم صهیونیستی در القنطره خبر داد.

حزب الله لبنان همچنین اعلام کرد: یک دستگاه تانک مرکاوا و دو دستگاه بولدوز ارتش دشمن اسرائیلی و یک خودرو سنگین یدک‌کش را که برای انتقال بولدوزر آسیب‌دیده اعزام شده بود، در جنوب لبنان هدف قرار داده است.

حزب الله در بیانیه‌ای دیگر بیان کرد: در راستای دفاع از لبنان و مردم آن و در پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی دشمن اسرائیلی که روستاهای جنوب لبنان را هدف قرار داده است، امروز سه‌شنبه دو دستگاه بولدوزر ارتش دشمن از نوع D۹ را در شهرک‌های رشاف و دیرسریان با استفاده از پهپاد انتحاری مورد اصابت مستقیم قرار داده است.

حزب‌الله در بیانیه دیگری اعلام کرد: رزمندگان مقاومت اسلامی در ساعت ۰۹:۲۵ صبح امروز یک خودروی زرهی «نِمِرا» متعلق به ارتش دشمن اسرائیلی را که در حال انتقال یک بولدوزر D۹ هدف‌قرارگرفته در منطقه خلّه راج در شهرک دیر سریان بود، با یک پهپاد انتحاری مورد اصابت مستقیم قرار دادند.

جنبش حزب الله همچنین اعلام کرد یک دستگاه تانک مرکاوای ارتش دشمن اسرائیلی را در شهرک القوزح با استفاده از پهپاد انتحاری مورد اصابت قرار داده است. در ساعات اولیه روز سه‌شنبه نیز محل تجمع تجهیزات و نظامیان ارتش دشمن را در شهرک البیاضه هدف حمله موشکی قرار داده است.