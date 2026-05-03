به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که که پهپادهای مجهز به سیستم ارتباطی فیبر نوری، به چالشی جدی برای ارتش اسرائیل در جنوب لبنان تبدیل شده‌اند.

روزنامه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» این پهپادها را «بزرگ‌ترین دردسر» فعلی ارتش اسرائیل در جنوب لبنان عنوان کرده است.

نیروهای حزب الله اسلحه جدیدی علیه نیروهای رژیم صهیونیستی به کار گرفته که در واقع پهپاد کوچکی است که با کابل های فیبر نوری به عرض نخ دندان کنترل می شود تا از ردیابی الکترونیکی اجتناب کند.

این پهپادها که به طور گسترده در جنگ میان اوکراین و روسیه به کار می روند، کوچک، به سختی قابل ردیابی و مرگبار هستند.