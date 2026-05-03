۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۱۷

پهپادهای فیبر نوری دردسر جدید صهیونیست‌ها در جنوب لبنان

رسانه‌های صهیونیستی پهپادهای مجهز به فیبر نوری را دردسر جدید ارتش اسرائیل در جنوب لبنان عنوان کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که که پهپادهای مجهز به سیستم ارتباطی فیبر نوری، به چالشی جدی برای ارتش اسرائیل در جنوب لبنان تبدیل شده‌اند.

روزنامه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» این پهپادها را «بزرگ‌ترین دردسر» فعلی ارتش اسرائیل در جنوب لبنان عنوان کرده است.

نیروهای حزب الله اسلحه جدیدی علیه نیروهای رژیم صهیونیستی به کار گرفته که در واقع پهپاد کوچکی است که با کابل های فیبر نوری به عرض نخ دندان کنترل می شود تا از ردیابی الکترونیکی اجتناب کند.

این پهپادها که به طور گسترده در جنگ میان اوکراین و روسیه به کار می روند، کوچک، به سختی قابل ردیابی و مرگبار هستند.

    • نمازی IR ۰۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۴
      0 0
      پاسخ
      نخست وزیر اسراییل بهتر بااستعفا یابدون استعفا بگذرد برود دیگر دنیای شرق غرب از سالهای ۱۹۶۷ خیلی خیلی عوض شده است بااین‌همه جنایت ویرانی تلفات هنوز دنبال چی می‌گردی شرمطلق اسراییل
    • IR ۰۰:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۴
      0 0
      پاسخ
      سوغات مسکو همه گیر شده

