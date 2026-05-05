حملات حزب الله لبنان به تانک ها و خودروهای زرهی رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد که تجمع خودروها و نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی را در شهرک البیاضه با موشک هدف قرار داده است.

مقاومت اسلامی همچنین اعلام کرد که تانک مرکاوا رژیم صهیونیستی را در شهرک القوزح با پهپاد انتحاری هدف قرار داده و آن را مورد اصابت مستقیم قرار داده است.

حزب الله لبنان در بیانیه ای دیگر تاکید کرد که یک بولدوزر D۹ متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی را در شهرک رشاف با پهپاد انتحاری به صورت مستقیم هدف قرار داده است.

مقاومت اسلامی همچنین از حمله پهپادی به یک بولدوزر D۹ متعلق به اشغالگران صهیونیستی در منطقه خله راج در دیر سریان خبر داد.

حزب الله لبنان همچنین در بیانیه ای دیگر از حمله پهپادی به یک خودروی متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی که در حال بیرون کشیدن بولدوزر D۹ هدف قرار گرفته در منطقه خله راج در شهرک دیر سریان بود، خبر داده و اعلام کرد که این خودروی زرهی را با پهپاد انتحاری به صورت مستقیم هدف قرار داده است.