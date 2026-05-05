روایت خبرنگار مهر از وضعیت تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش میدانی خبرنگار مهر از سواحل خلیج فارس نشان میدهد، که حضور میدانی نیروهای دریایی سپاه در اطراف تنگه هرمز، نظمی تازه و قابل توجه در این آبراه مهم ایجاد کرده است؛ نظمی که از حوالی جزیره لارک تا محدوده جنوبی جزیره هرمز بهطور کامل برقرار است و بر تردد تمامی شناورها نظارت میشود.
پیگیریهای خبرنگار مهر نشان میدهد،در جزایر هرمز و لارک، زندگی بومیان در آرامش ادامه دارد و صیادان بدون اختلال در کار روزانه خود مشغول فعالیتاند.
پیگیری خبرنگار مهر همچنین نشان میدهد ادعای آمریکا درباره هدف گرفتن شناورهای سپاه صحت نداشته و آنچه رخ داده، حمله به دو شناور کوچک حامل بار مردم بوده است؛ حادثهای که به شهادت چند سرنشین غیرنظامی انجامیده و مقامات نظامی آن را خطای آشکار و ناشی از آشفتگی نیروهای آمریکایی توصیف میکنند.
در مجموع، شواهد میدانی و دادههای دریایی حکایت از آن دارد که کنترل تنگه هرمز همچنان در اختیار کامل ایران است و نظم جدید ایرانی در این آبراه حیاتی برقرار مانده است.
نظر شما