۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۰

یک نانوایی متخلف معمولان پلمب و به ۴ واحد اخطار کتبی داده شد

معمولان - فرماندار معمولان، گفت: یک واحد نانوایی متخلف این شهرستان پلمب و به چهار واحد اخطار کتبی داده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک امرایی در شورای آرد و نان شهرستان معمولان، اظهار داشت: در بحث کیفیت و کمیت فعالیت واحدهای نانوایی که مستقیم با رضایت مردم ارتباط دارد با جدیت، پیگیری خواهیم کرد.

وی گفت: نارضایتی مردم در موضوع برخی نانوایی‌ها باید بررسی شود و دستگاه‌های نظارتی مرتبط هم با جدیت و به‌صورت مستمر این وضعیت را رصد کنند.

فرماندار معمولان، افزود: در بحث کیفیت و کمیت فعالیت واحدهای نانوایی که مستقیم با رضایت مردم ارتباط دارد به‌شدت به هرگونه کم‌کاری احتمالی برخورد خواهیم کرد.

امرایی، گفت: در همین راستا به تصویب شورای آرد و نان یک واحد نانوایی پلمب و به چهار واحد دیگر اخطار کتبی داده شد و در صورت عدم اصلاح روند در مرحله بعدی پلمب خواهند شد.

وی ادامه داد: همچنین مصوب شد یک واحد خبازی نیز به‌صورت آزمایشی نسبت به پخت نان با آرد کامل اقدام کند تا در صورت استقبال مردم آرد کامل جایگزین آرد معمولی شود.

